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Souveräner Heimsieg – Jungschnüdel erfüllen Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Souveräner Heimsieg – Jungschnüdel erfüllen Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Mit einem deutlichen 5:0-Erfolg gegen den SVG Steinachgrund haben die Jungschnüdel ihre Favoritenrolle untermauert und einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren.

Die Grün-Weißen übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle, ließen jedoch in der Anfangsphase noch einige gute Gelegenheiten ungenutzt. In der 18. Minute zahlte sich die Überlegenheit schließlich aus: Ein präziser Spielzug über die rechte Seite führte zur verdienten 1:0-Führung. Trotz weiterer Möglichkeiten, das Ergebnis noch vor der Pause auszubauen, blieb es beim knappen Vorsprung zum Seitenwechsel.

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Nach der Halbzeitpause drängten die Gastgeber auf die schnelle Entscheidung. Mit drei personellen Wechseln brachten sie neuen Schwung, der sich sofort auszahlte. Innerhalb von nur acht Minuten gelang ein vorentscheidender Dreierpack:

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  • Zunächst erhöhte ein Schweinfurter Akteur per Direktabnahme nach einem abgewehrten Eckball auf 2:0.

  • Kurz darauf folgte das 3:0 durch eine starke Einzelleistung über die linke Seite.

  • Nur vier Minuten später verwertete der Mittelstürmer eine Vorlage über rechts zum 4:0.

Kurz vor dem Abpfiff sorgte ein Solo über die rechte Seite für den 5:0-Endstand. Damit festigten die Jungschnüdel ihre Position durch eine konzentrierte Leistung im zweiten Durchgang.

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