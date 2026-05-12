Souveräner Heimsieg: Schweinfurter U17 verteidigt Tabellenführung gegen Bamberg
SCHWEINFURT – Die U17 des FC Schweinfurt 05 hat die richtige Antwort auf den durchwachsenen Auftritt der Vorwoche gegeben. Mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den FC Eintracht Bamberg behaupteten die „Jungschnüdel“ die Spitzenposition in der Tabelle und fügten den bislang ungeschlagenen Oberfranken die erste Niederlage des Jahres zu.
Von Beginn an ließen die Hausherren keinen Zweifel an ihren Ambitionen. Sie übernahmen sofort die Initiative und drängten die Bamberger tief in deren eigene Hälfte. Während die Gäste vergeblich versuchten, durch Konter Nadelstiche zu setzen, erspielten sich die Grün-Weißen bereits in der Anfangsphase hochkarätige Möglichkeiten.
Der Führungstreffer fiel schließlich nach etwa 15 Minuten: Ein Handspiel der Bamberger im eigenen Strafraum führte zu einem Elfmeter, den die Schweinfurter sicher zum 1:0 verwandelten. Auch in der Folge blieb der FC 05 spielbestimmend. Rund eine Viertelstunde später markierte ein sehenswerter Volleyschuss in die kurze Ecke das 2:0 und sorgte für eine beruhigende Halbzeitführung.
Dominanz ohne weiteren Torerfolg
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Schweinfurter blieben die tonangebende Mannschaft und erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten, um das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Da die Chancenverwertung jedoch zu wünschen übrig ließ, blieb die Partie theoretisch spannend – praktisch waren die „Violetten“ aus Bamberg an diesem Tag jedoch zu harmlos, um den Heimsieg der Schnüdel ernsthaft zu gefährden.
Ausblick auf das schwere Auswärtsspiel in Ansbach
Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt dem Tabellenführer nicht. Bereits am kommenden Donnerstag, den 14. Mai (Christi Himmelfahrt), steht die nächste Herausforderung an. Um 13:00 Uhr gastiert die U17 bei der heimstarken SpVgg Ansbach. Um auch dort drei Punkte zu entführen und den Platz an der Sonne zu festigen, wird erneut eine hochkonzentrierte Leistung nötig sein. Die Mannschaft hofft beim Auswärtsspiel auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans.
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