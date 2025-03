Sowas wird leicht zu versuchtem Totschlag: Kanalabdeckung herausgehoben

HETTSTADT – Gullideckel ausgehoben

In der Nacht zum Sonntag entfernte eine bislang unbekannte Person einen Gullideckel in der Klingenstraße und legte ihn in einer angrenzenden Straße auf den Bordstein. Glücklicherweise kam es bis zum Fund der Abdeckung zu keinem Schaden.

Das Entfernen von Gullideckeln stellt jedoch eine erhebliche Gefahr dar: Fußgänger oder Radfahrer könnten in die offene Öffnung stürzen und sich schwer verletzen. Auch für Autofahrer besteht ein großes Risiko, da ein offener Schacht zu schweren Unfällen führen kann.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Gefährlichkeit dieses Handelns und bittet um Hinweise zu möglichen Beobachtungen. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 0931/457-1630