Soziale Nachhaltigkeit: P.A.C. spendet 2.500 Euro an die Schweinfurter Tafel

Foto: Pia Mörz - Ernst Gehling, Vorsitzender der Tafel e.V. Schweinfurt, freut sich über die Spende von P.A.C.. Barbara Orlamünder, Pressesprecherin von P.A.C. (rechts im Bild), und die Auszubildende für Marketingkommunikation Melina Kraiß (Mitte) überreichten den Betrag symbolisch im Namen der Belegschaft und der Geschäftsführung.
SCHWEINFURT – Der lokale Textilhersteller P.A.C. unterstützt die Tafel Schweinfurt e.V. mit einer Spende von 2.500 Euro, um die Versorgung bedürftiger Menschen in der Region zu sichern. Die Summe stammt aus einem internen Mitarbeiterverkauf der Belegschaft und wurde von der Geschäftsführung großzügig aufgestockt.

Die Spende kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da die steigenden Lebenshaltungskosten die Nachfrage bei der Tafel massiv erhöhen. Aktuell versorgen die rund 160 ehrenamtlichen Helfer etwa 3.000 Personen, wobei ein Drittel davon Kinder unter 15 Jahren sind. Täglich werden dabei zwischen zwei und zweieinhalb Tonnen gerettete Lebensmittel verteilt. Ernst Gehling, Vorsitzender der Tafel, betonte bei der Übergabe, dass die Arbeit ohne solche regionalen Spenden in diesem Umfang nicht möglich wäre.

Für das Unternehmen P.A.C. ist diese Unterstützung Ausdruck gelebter gesellschaftlicher Verantwortung vor Ort. Die Spende hilft insbesondere dabei, die Kosten für Transport, Logistik und Organisation zu decken, damit die wertvollen Lebensmittel auch weiterhin zuverlässig bei den Menschen ankommen, die sie am dringendsten benötigen.

