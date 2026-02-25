Auto IU

Spannender Familien-Aktions-Nachmittag in Volkach

Foto: Jessica Seger - Christina Flößer 2. Elternbeiratsvorsitzende, Andrea Dorn Stellvertretende Leitung, Mira Ziegler, Franziska Wagner Kitaleitung, Tina Sauer 1. Elternbeiratsvorsitzende. Vordere Reihe versteckt hinterm Pferd Pauline Sauer und auf dem Auto Finia Ziegler.
VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Bei einem Familien-Aktions-Nachmittag in der städtischen Kindertageseinrichtung im Kastanienhof erlebten Kinder, Eltern und das Erzieherteam unterhaltsame Stunden. Unter dem Motto „Mit Spiel und Spaß zur großen Gemeinschaft“ standen zahlreiche Aktivitäten von der Entdeckerstation bis zum Kita-Quiz auf dem Programm.

Das Team der Einrichtung unter der Leitung von Franziska Wagner gestaltete verschiedene Stationen, die bei den kleinen und großen Gästen für viel Freude sorgten. So konnten die Teilnehmenden unter anderem eine Fühlstation, eine Fotoecke und Bastelangebote nutzen. Zudem bereicherte die Buchhandlung Bücherblume den Tag mit einer Ausstellung, während der Elternbeirat einen Basar und eine Tattoo-Station organisierte.

Beim durchgeführten Kita-Quiz stand nicht der Gewinn, sondern der gute Zweck im Mittelpunkt der Aktion. Durch verschiedene Spendenaktionen sammelte der Elternbeirat Gelder, um neues Malpapier für die Kinder der Einrichtung zu finanzieren. Ein weiterer Teil der Erlöse unterstützt die Wasserwacht bei der Renovierung des Jugendzeltplatzes Geiselwind „Daschta“ des BRK Jugendrotkreuz Kitzingen.

Die Leiterin Franziska Wagner zog eine positive Bilanz und berichtete von einer fröhlichen Atmosphäre sowie einem begeisterten Feedback der Familien. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit für gute Gespräche mit den Erziehern in einem entspannten Rahmen. Es handelte sich um eine rundum gelungene Veranstaltung, die durch die vielfältigen Angebote und die rege Teilnahme der Gemeinschaft geprägt war.

