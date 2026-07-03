Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt 58 Kindergärten mit 29.000 Euro

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SCHWEINFURT – Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hat im Rahmen einer regionalen Förderaktion insgesamt 58 Kindergärten mit einer Gesamtsumme von 29.000 Euro unterstützt und damit gezielt die frühkindliche Bildung in der Region gestärkt.

Jede Einrichtung erhielt dabei eine Spende in Höhe von 500 Euro, die für Anschaffungen oder pädagogische Projekte genutzt werden kann. Die Übergabe erfolgte im Rahmen eines Netzwerknachmittags im Wildpark Schweinfurt.

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Die Sparkasse betont, dass die Förderung der frühkindlichen Bildung ein wichtiger Bestandteil ihres regionalen Engagements ist. Ziel sei es, den Einrichtungen mehr Spielraum für zusätzliche Angebote im Kita-Alltag zu geben.

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Auch der Wildpark Schweinfurt unterstützte die Veranstaltung und bot den Gästen einen passenden Rahmen für Austausch und Begegnung. Neben Kaffee und Kuchen stand auch eine Führung durch das Gelände auf dem Programm.

Die Einrichtungsleitungen nutzten die Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Herausforderungen und Projekte in ihren Kindergärten und zeigten sich dankbar für die finanzielle Unterstützung, die direkt in die pädagogische Arbeit einfließen soll.