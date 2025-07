Sparkasse spendet insgesamt 1.200 Euro aus der Stiftergemeinschaft an die Wissenswerkstatt und den AKI-Förderkreis

SCHWEINFURT – Das gesellschaftliche Miteinander und bürgerschaftliches Engagement haben weiterhin einen hohen Stellenwert. Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt diesen Zusammenhalt aktiv – unter anderem durch die „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge“, die bereits seit vielen Jahren als Plattform für gemeinnütziges Wirken dient.

Zahlreiche Kommunen und Privatpersonen haben über diese Gemeinschaft eigene Stiftungen ins Leben gerufen, um gezielt Projekte in der Region zu fördern. Auch in diesem Jahr kommen wieder zwei regionale Initiativen in den Genuss einer Unterstützung: Die Wissenswerkstatt e.V. und der AKI-Förderkreis Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e.V. erhalten jeweils 600 Euro aus nicht zweckgebundenen Mitteln der Stiftergemeinschaft.

Die Zuwendungen sollen dazu beitragen, das Interesse an Technik bei Kindern und Jugendlichen weiter zu fördern. Die Übergabe der Spenden erfolgte im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Peter Schleich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, überreichte gemeinsam mit den Stiftungsberatern Manuela Ledermann und Georg Voit die Spendenschecks.

Für die Wissenswerkstatt nahmen Mario Lory, Vorstandsvorsitzender, sowie Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Daniel Thiel die Spende entgegen. Den Scheck für den AKI-Förderkreis erhielt dessen Vorsitzender Rüdiger Sontheimer.

Peter Schleich unterstrich die Bedeutung der Stiftergemeinschaft: „Die Förderung des Gemeinwohls liegt uns besonders am Herzen. Mit der Stiftergemeinschaft haben wir ein wirkungsvolles und nachhaltiges Instrument geschaffen, um gezielt Projekte in unserer Region zu unterstützen.“

Die Spendenempfänger zeigten sich dankbar für die finanzielle Hilfe und betonten, wie sehr diese zur Förderung technikinteressierter junger Menschen beiträgt.