Sparkasse unterstützt Regiomontanus-Grundschule Königsberg mit 500 Euro

KÖNIGSBERG, Landkreis Haßberge – Die Regiomontanus-Grundschule Königsberg erhält eine Spende in Höhe von 500 Euro von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge. Mit dem Geld werden Soma-Würfel angeschafft, die das räumliche Denken und die Problemlösungsfähigkeit von Kindern fördern.

Der Soma-Würfel ist ein dreidimensionales Knobelspiel, das aus sieben unterschiedlich geformten Bausteinen besteht. Diese lassen sich zu einem Würfel zusammensetzen und ermöglichen darüber hinaus den Bau zahlreicher weiterer Figuren und Skulpturen. Das Spiel wird seit vielen Jahren in der mathematischen Bildung eingesetzt und unterstützt insbesondere das räumliche Vorstellungsvermögen, die Konzentration sowie logisches Denken.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister Claus Bittenbrünn übergab Vorstandsvorsitzender Peter Schleich die Spende an Rektorin Elke Ankenbrand.

Das könnte Dich auch interessieren: Zwei Autos in Brand gesetzt – Kriminalpolizei ermittelt

„Der Soma-Würfel fördert das dreidimensionale Vorstellungsvermögen und das logische Denken von Kindern auf spielerische Weise“, erklärt Rektorin Elke Ankenbrand. Mit der Unterstützung könne die Schule einen Klassensatz Soma-Würfel sowie ein großes Schaumstoffmodell für den gemeinsamen Einsatz im Unterricht anschaffen.

Vorstandsvorsitzender Peter Schleich betont die Bedeutung der Förderung von Bildungseinrichtungen: „Wir freuen uns, mit unserer Spende kreative und praxisnahe Unterrichtsformen unterstützen zu können.“ Die Unterstützung von Kindergärten und Schulen sei seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements der Sparkasse.

Gleichzeitig sei die Spende ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber Claus Bittenbrünn für sein langjähriges Wirken als Bürgermeister der Stadt Königsberg sowie als Verwaltungsrat der Sparkasse. Anlässlich seines Ausscheidens wurde bewusst auf Geschenke verzichtet und stattdessen die Schule unterstützt.

Auch den Lehrerinnen und Lehrern sprach die Sparkasse ihren Dank für deren täglichen Einsatz in der Bildung junger Menschen aus.