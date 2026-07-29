Sparkassengalerie zeigt Fantasiewelten von Richard Fuchs

SCHWEINFURT – Unter dem Titel „Unentdeckte Welten“ präsentiert die Sparkassengalerie Schweinfurt vom 24. September bis 30. Dezember 2026 Werke des Künstlers Richard Fuchs. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Kunsthalle Schweinfurt und kann bei freiem Eintritt besucht werden.

Die Arbeiten von Richard Fuchs zeigen keine klassischen Landschaften, sondern fantasievolle Bildwelten zwischen Realität und Imagination. Seine Werke verbinden utopische Stadt- und Naturräume mit einer besonderen Tiefenwirkung und laden dazu ein, immer neue Details zu entdecken. Charakteristisch ist dabei die Horizontlinie, die als zentrales Gestaltungselement den Blick zwischen Nähe und Ferne lenkt.

Für seine Bilder verwendet der Künstler hochwertige Pigmente sowie Materialien wie Sand, Mineralien, Vulkanasche, Edelmetalle und Oxidationsspuren. Durch das Schichten und Verarbeiten dieser Materialien entstehen Oberflächen mit außergewöhnlicher Struktur und Leuchtkraft. Je nach Blickwinkel verändern sich Licht, Farben und Details, wodurch die Werke immer wieder neue Eindrücke vermitteln.

Richard Fuchs wurde 1972 in Gräfelfing bei München geboren und beschäftigte sich bereits früh mit Kunst und Kreativität. Nach seinem Abschluss an der Fachoberschule für Gestaltung in München arbeitete er unter anderem als Bühnenbildner, Visual Merchandiser, Grafiker und Art Director. Zudem realisierte er Kunst-am-Bau-Projekte sowie wissenschaftliche Ausstellungen. Seit 2013 lebt und arbeitet er in Castell in Unterfranken.

Die Ausstellung ist vom 24. September bis 30. Dezember 2026 in der Sparkassengalerie Schweinfurt, Roßmarkt 5–9, zu sehen. Geöffnet ist die Galerie montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.