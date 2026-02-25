Spaß und Bewegung für alle im Raum Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die GesundheitsregionPLUS fördert mit neuen Richtlinien gezielt Maßnahmen zur kommunalen Bewegungsförderung, um die Gesundheit der Bürger bis ins hohe Alter zu stärken. Ziel ist es, vor allem Menschen für Sport zu begeistern, die bisher kaum Zugang dazu hatten, und so die gesundheitliche Chancengleichheit vor Ort zu verbessern.
Regelmäßige Bewegung bietet zahlreiche Vorteile für das Herz-Kreislauf-System, senkt den Blutdruck und stärkt Knochen sowie Muskulatur. Zudem fördert Sport die Ausschüttung von Glückshormonen und steigert die Schlafqualität. Mit der neuen Förderung setzt der Landkreis Teile des bayerischen Masterplans Prävention um und unterstützt Projekte, die insbesondere einkommensschwache Familien, Alleinerziehende oder Senioren erreichen.
Anträge können von Kommunen, Vereinen, Initiativen sowie Privatpersonen oder Unternehmen gestellt werden, wobei die jeweilige Kommune den Bedarf der Maßnahme bestätigen muss. Förderfähig sind beispielsweise Honorarkosten für Trainer sowie Geräte und Materialien. Die Förderhöhe beträgt 90 % der Ausgaben, bis zu einem Maximalbetrag von 2.000 Euro pro Kommune und Jahr, wobei der Eigenanteil auch durch personelle Leistungen erbracht werden kann.
Interessierte müssen ihre Anträge bis zum 30. April digital bei der GesundheitsregionPLUS einreichen. Das Team unterstützt dich gerne während des gesamten Prozesses von der Antragstellung bis zur tatsächlichen Umsetzung deines Projekts.
Weiterführende Informationen findest du auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-badkissingen.de/gesundheit/richtliniezurkommunalenbewegungsfoerderungkombine/index.html
