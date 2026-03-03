Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus
SCHWEINFURT – Mit dem symbolischen Spatenstich hat der Neubau des Parkhauses am Leopoldina-Krankenhaus begonnen, der bis Ende dieses Jahres die angespannte Parksituation für Patienten, Mitarbeiter und Anwohner deutlich verbessern soll. Geschäftsführer Jürgen Winter und Oberbürgermeister Sebastian Remelé gaben gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Verwaltung den Startschuss für das 12,3 Millionen Euro teure Projekt.
Das neue Parkhaus in Systembauweise wird auf 12 Halb-Ebenen insgesamt 360 Stellplätze bieten, die sich in 150 Besucher- und 210 Mitarbeiterplätze aufteilen. Die Stadt Schweinfurt unterstützt das Vorhaben mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5 Millionen Euro. Neben der reinen Parkfläche setzt das Konzept auf moderne ökologische Standards: Eine Photovoltaik-Anlage, umfassende Dachbegrünung sowie zahlreiche Elektroladesäulen sind fester Bestandteil der Planung, um den Gesundheitscampus zukunftsfähig aufzustellen.
Die Firma Goldbeck GmbH fungiert als Totalunternehmer und garantiert eine termingerechte Fertigstellung innerhalb des Kostenrahmens. Zusammen mit den bereits vorhandenen Parkmöglichkeiten in der Mainberger Straße und der Umgebung stehen nach Abschluss der Bauarbeiten rund 750 Parkplätze zur Verfügung. Bis zur Eröffnung am Jahresende dankte die Krankenhausleitung allen Beteiligten und Anwohnern für ihre Geduld während der Übergangsphase seit dem Abriss des alten Gebäudes.
Weitere Informationen zum Baufortschritt erhältst du unter
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!