Spatenstich für den Glasfaserausbau in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Mehr als $7.000$ Haushalte in Bad Kissingen sollen im Zuge einer eigenwirtschaftlichen Initiative der Telekom-Tochter GlasfaserPlus in den kommenden Monaten die Option auf einen Glasfaseranschluss erhalten. Der Ausbau, dessen Startschuss symbolisch mit einem Spatenstich fiel, wird von der Firma Ergatikat GmbH Construction Services aus Köln umgesetzt.
Der Ausbau durch GlasfaserPlus, einem Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, konzentriert sich auf die Kernstadt und einen Teil von Winkels. Die übrigen Stadtteile erhalten vorerst kein Ausbauangebot.
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel begrüßt den Ausbau als sehr gute Nachricht für die Haushalte und den Wirtschaftsstandort, erinnert aber an die gescheiterte städtische Initiative „Kissconnect“, die ganz Bad Kissingen mit Glasfaser versorgen sollte.
Ausbaugebiete:
GlasfaserPlus knüpft die Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten; das präsentierte Gebiet wird in jedem Fall erschlossen. Die Arbeiten starteten am Donnerstag, den 30. Oktober, im Prinzregentenviertel und werden voraussichtlich bis mindestens Ende 2026 andauern.
Die Ausbaugebiete umfassen:
- Die Kernstadt (Gebiet östlich der Saale und westlich des Ostrings).
- Den Teilbereich Winkels nordwestlich der Münnerstädter Straße.
- Den Sinnberg.
- Einen Teilbereich der ehemaligen US-Kaserne.
- Die ehemalige Siedlung der Amerikaner (angrenzendes Viertel bis zur Straße „Am Steingraben“).
Kostenhinweis: Ein Anschluss ist vor und während der Ausbauphase kostenlos. Wer sich erst danach anschließen lässt, muss gegebenenfalls mit Wartezeit und Einmal-Kosten von rund $800$ Euro rechnen.
Interessenten können die Verfügbarkeit ihres Haushalts sowie Tarifdetails bei der Telekom (Telefonladen, Prinzregentenstraße 5a) und bei Expert Jakob (Riedgraben 5) erfragen.
