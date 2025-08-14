Spatenstich für den Neubau der Friedrich-Rückert-Grundschule in Stadtlauringen
STADTLAURINGEN – Die Bauarbeiten für den Neubau der Friedrich-Rückert-Grundschule in Stadtlauringen haben mit einem symbolischen Spatenstich offiziell begonnen.
Das Projekt ist ein klares Bekenntnis der Gemeinde zu einer zukunftsorientierten und modernen Bildung. Bürgermeister Friedel Heckenlauer betonte, dass der Gemeinderat sich bewusst für einen vollständigen Neubau entschieden habe, um eine verantwortungsvolle und nachhaltige Lösung zu finden.
Heckenlauer bedankte sich beim Architektenbüro Haase & Bey und beim Bauunternehmen Schirmer für ihre professionelle und konstruktive Zusammenarbeit. Beide Partner hoben die Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen und transparenter Kommunikation für den Erfolg des Projekts hervor.
Der Neubau soll nicht nur ein modernes Schulgebäude schaffen, das den pädagogischen Anforderungen entspricht, sondern auch ein Ort sein, an dem junge Menschen ihre Potenziale entfalten können. Die Gemeinde blickt mit Optimismus in die Zukunft und will den Schülerinnen und Schülern bestmögliche Bedingungen für ihre Bildungskarriere bieten.
