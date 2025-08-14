Auto IU

Spatenstich für den Neubau der Friedrich-Rückert-Grundschule in Stadtlauringen

14. August 2025Letztes Update 14. August 2025
Feierlicher Spatenstich: v.l.n.r.: Thomas Holzheimer (Hüfner Consult), Bauamtsleiter Jonas Alber, Geschäftsleiter René Schäd, Bürgermeister Friedel Heckenlauer, Silke Schmich, Konrektorin Monika Rom-Neubert, Lisa Vatterodt (RW-Ingenieure), Rainer Schirmer (Schirmer Hoch- und Tiefbau GmbH), Jürgen Schrauth (Haase & Bey Architekten) Foto: Tanja Raab
STADTLAURINGENDie Bauarbeiten für den Neubau der Friedrich-Rückert-Grundschule in Stadtlauringen haben mit einem symbolischen Spatenstich offiziell begonnen.

Das Projekt ist ein klares Bekenntnis der Gemeinde zu einer zukunftsorientierten und modernen Bildung. Bürgermeister Friedel Heckenlauer betonte, dass der Gemeinderat sich bewusst für einen vollständigen Neubau entschieden habe, um eine verantwortungsvolle und nachhaltige Lösung zu finden.

Heckenlauer bedankte sich beim Architektenbüro Haase & Bey und beim Bauunternehmen Schirmer für ihre professionelle und konstruktive Zusammenarbeit. Beide Partner hoben die Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen und transparenter Kommunikation für den Erfolg des Projekts hervor.

Der Neubau soll nicht nur ein modernes Schulgebäude schaffen, das den pädagogischen Anforderungen entspricht, sondern auch ein Ort sein, an dem junge Menschen ihre Potenziale entfalten können. Die Gemeinde blickt mit Optimismus in die Zukunft und will den Schülerinnen und Schülern bestmögliche Bedingungen für ihre Bildungskarriere bieten.

