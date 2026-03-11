Auto IU

Spatenstich für die Friedhofserweiterung in Fahr

11. März 2026
Spatenstich für die Friedhofserweiterung in Fahr
Große Freude beim Spatenstich zur Friedhofserweiterung in Fahr: (v.l.) Martin Barthelme (Hoch- und Tiefbau Müller GmbH), Uwe Kossner (Stadtrat u. Ortsbeauftragter Fahr), Christiane Gehring (Gemeindeteam), Robert Gehring (Kirchenverwaltung), Pfarrerin Kathrin Tewes, Volkachs 1. Bürgermeister Heiko Bäuerlein und Renate Meusert (Gemeindeteam). Foto: Katja Eden
VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Mit einem offiziellen Spatenstich hat die Erweiterung des denkmalgeschützten Friedhofs im Stadtteil Fahr begonnen, um der sich wandelnden Bestattungskultur gerecht zu werden. Erstmals werden auf dem Gelände 36 Urnengräber angelegt, da laut Bürgermeister Heiko Bäuerlein und Stadtrat Uwe Kossner der Wunsch nach pflegeleichteren Grabstätten in der Bevölkerung stark zugenommen hat.

Das Projekt ist das Ergebnis einer intensiven Planungsphase mit Bürgerbeteiligung und Umfragen. Neben den neuen Bestattungsplätzen umfasst die Gestaltung auch wassergebundene Wegeflächen, schattenspendende Laubbäume, eine 25 Meter lange Buchenhecke sowie neue Rasenflächen und eine Sitzbank. Trotz der Neuerungen soll der Friedhof weiterhin als wichtiger Ort der Begegnung im Dorf erhalten bleiben.

Die Bauarbeiten werden von der Firma Tiefbau Müller aus Gerolzhofen durchgeführt und kosten rund 30.000 Euro. Die Fertigstellung der Anlage ist bereits für April 2026 geplant.





