Spatenstich für Multifunktionsgebäude am Kreisbauhof in Niederwerrn

LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit dem symbolischen Spatenstich ist ein bedeutender Meilenstein für eines der größten Infrastrukturprojekte des Landkreises gesetzt worden: Der Neubau eines modernen Ausbildungszentrums für die Feuerwehren am Kreisbauhof in Niederwerrn steht in den Startlöchern.

Bis Ende 2026 entsteht dort ein zukunftsorientiertes Multifunktionsgebäude, das neben den Feuerwehr-Ausbildungsflächen auch die neue Trichinenuntersuchungsstelle des Veterinäramts sowie Büros für das Tiefbauamt und den Bauhof beherbergen wird.

Rund 12 Millionen Euro nimmt der Landkreis in die Hand, um das Projekt zu realisieren. Ein höherer sechsstelliger Betrag wird über Fördermittel abgedeckt, der Großteil stammt aus dem Kreishaushalt. Landrat Florian Töpper unterstrich beim Spatenstich die Bedeutung des Projekts und sprach von einer Investition in die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehren und die Sicherheit des gesamten Landkreises. Er dankte dem Projektteam des Landratsamtes, den beteiligten Planungsbüros und dem Kreisausschuss, der das Vorhaben einstimmig unterstützte.

Ein besonderes Merkmal des Neubaus ist die umweltfreundliche und zukunftsweisende Bauweise. Erstmals wird im Landkreis Schweinfurt Geothermie zur Beheizung eingesetzt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach dient der Eigenstromversorgung, ergänzt durch eine Dachbegrünung. Das gesamte Gebäude wird barrierefrei zugänglich sein und erfüllt deutlich höhere energetische Standards als gesetzlich vorgeschrieben.

Das Herzstück des neuen Gebäudes ist eine moderne Atemschutzübungsstrecke mit angeschlossener Werkstatt. Dort können Feuerwehrdienstleistende unter realitätsnahen Bedingungen trainieren und ihre Belastbarkeit testen lassen. Damit schafft der Landkreis optimale Voraussetzungen für einen professionellen und sicheren Feuerwehrdienst.

Für die Mitarbeitenden von Tiefbauamt und Bauhof bedeutet der Neubau nicht nur ein modernes Arbeitsumfeld, sondern auch kürzere Wege und effizientere Abläufe durch die gemeinsame Unterbringung im neuen Gebäude.

Mit dem geplanten Multifunktionsgebäude in Niederwerrn setzt der Landkreis Schweinfurt ein klares Zeichen für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.