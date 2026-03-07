Spatenstich in Eichfeld: Startschuss für die Dorferneuerung
VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Nach rund zehn Jahren Planungszeit hat in Eichfeld mit dem symbolischen Spatenstich die praktische Umsetzung der Dorferneuerung begonnen. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von über zwei Millionen Euro soll den Ortsteil bis Ende 2026 grüner, sicherer und lebendiger gestalten.
Bürgermeister Heiko Bäuerlein dankte den Bürgern für ihren langen Atem und ihr Engagement im Verein „Gemeinsam für Eichfeld“. Die Maßnahme wird mit über 760.000 Euro durch das Amt für Ländliche Entwicklung sowie durch Zuschüsse für den ÖPNV gefördert. Im Zentrum der Arbeiten steht die Neugestaltung des Dorfplatzes sowie die Sanierung der historischen Kirchgaden, die künftig für dörfliche Aktivitäten genutzt werden sollen.
Geplant sind neben neuen Begegnungsflächen auch moderne Elemente wie eine Elektroladestation für Pkw, ein Büchertauschschrank und eine verbesserte Barrierefreiheit durch den Ausbau von Gehwegen und Bushaltestellen. Als besonderes Identifikationsobjekt wird eine „Milchrampe“ als Sitzgelegenheit integriert. Zudem werden im Zuge der Arbeiten Kanalleitungen und Hausanschlüsse erneuert, bevor das Staatliche Bauamt Würzburg abschließend den Straßenbelag der Ortsdurchfahrt saniert.
Ortssprecher Patrick Fischer bezeichnete den Tag als Meilenstein für die Dorfgemeinschaft, die nun der Fertigstellung entgegenblickt.
