Spaziergänger mit Bierflasche beworfen und Polizeibeamte verletzt

OCHSENFURT, LKRS. WÜRZBURG – Am Mittwochabend warf ein alkoholisierter 43-jähriger Mann in Kleinochsenfurt unvermittelt eine Bierflasche nach einem Fußgänger und dessen Begleiterin, verfehlte sie jedoch. Die Polizei Ochsenfurt ermittelte den bereits bekannten Täter wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung an seinem Wohnort.

Dort zeigte sich der Mann sofort verbal aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Als er in ein Einsatzfahrzeug gebracht werden sollte, eskalierte die Situation, und der Mann leistete erheblichen Widerstand. Mehrere Polizisten waren notwendig, um ihn zu sichern. Während der Auseinandersetzung biss der Mann einem Beamten in den Oberschenkel und beleidigte die Einsatzkräfte. Selbst in der Haftzelle beruhigte er sich nicht und versuchte, einen Beamten anzuspucken.

Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Täter muss sich nun zusätzlich wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.