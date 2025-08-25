Auto IU

SPD Abersfeld feiert 50-jähriges Jubiläum

25. August 2025Letztes Update 25. August 2025
Von oben links: stellv. OV Vorsitzender Wolfgang Perschke, Bürgermeister Stefan Rottmann, Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Schweinfurt-Land Martina Braum, Bernd Barthelmes, 2. Bürgermeister Jürgen Geist, vorne von links: OV Vorsitzender Sebastian Lösch, Landrat Florian Töpper, Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar, Theo Kohmann, Rudolf Müller und Gerhard Barthelmes - Foto: OV SPD Abersfeld-Marktsteinach
Eisgeliebt

ABERSFELDZahlreiche Gäste kamen im Gasthaus Hofmann zusammen, um das 50-jährige Jubiläum der SPD Abersfeld zu feiern. Am selben Gründungsort von 1975 wurden bei einer Feierstunde Erinnerungen an „alte Zeiten“ wachgerufen. Als Höhepunkt des Abends wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Ortsverein geehrt. Das Motto der Gründer „Nicht meckern, sondern mitgestalten“ zog sich durch die gesamte Veranstaltung.

Unter den Gästen waren auch Altbürgermeister Rudolf Müller, der die Gemeinde Schonungen ab 1988 führte, sowie Kreisrat Theo Kohmann. Kohmann, der auch Vorsitzender der Altlast-Bürgerinitiative SuB war, hielt eine Bildpräsentation ab, die an die vielfältigen Aktivitäten des Ortsvereins erinnerte.

Für ihre langjährige Treue zur SPD wurden mehrere Mitglieder ausgezeichnet. Die Gründungsmitglieder Theo Kohmann und Rudolf Müller erhielten eine Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft. Gerhard Barthelmes wurde für 40 Jahre und Bernd Barthelmes für 35 Jahre geehrt. Die Auszeichnungen wurden vom Vorsitzenden Sebastian Lösch, Bürgermeister Stefan Rottmann, Landrat Florian Töpper und der Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar überreicht.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr

Dein Ding
Stadtfest Schweinfurt 2025
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. August 2025Letztes Update 25. August 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)