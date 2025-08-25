SPD Abersfeld feiert 50-jähriges Jubiläum
ABERSFELD – Zahlreiche Gäste kamen im Gasthaus Hofmann zusammen, um das 50-jährige Jubiläum der SPD Abersfeld zu feiern. Am selben Gründungsort von 1975 wurden bei einer Feierstunde Erinnerungen an „alte Zeiten“ wachgerufen. Als Höhepunkt des Abends wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Ortsverein geehrt. Das Motto der Gründer „Nicht meckern, sondern mitgestalten“ zog sich durch die gesamte Veranstaltung.
Unter den Gästen waren auch Altbürgermeister Rudolf Müller, der die Gemeinde Schonungen ab 1988 führte, sowie Kreisrat Theo Kohmann. Kohmann, der auch Vorsitzender der Altlast-Bürgerinitiative SuB war, hielt eine Bildpräsentation ab, die an die vielfältigen Aktivitäten des Ortsvereins erinnerte.
Für ihre langjährige Treue zur SPD wurden mehrere Mitglieder ausgezeichnet. Die Gründungsmitglieder Theo Kohmann und Rudolf Müller erhielten eine Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft. Gerhard Barthelmes wurde für 40 Jahre und Bernd Barthelmes für 35 Jahre geehrt. Die Auszeichnungen wurden vom Vorsitzenden Sebastian Lösch, Bürgermeister Stefan Rottmann, Landrat Florian Töpper und der Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar überreicht.
