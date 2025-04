SPD Dachverband Dittelbrunn: Reger Info- und Meinungsaustausch auf der Mitgliederversammlung Ehrung von Ruth Sztukowski

DITTELBRUNN – Holger Schmitt, SPD-Vorsitzender und 2. Bürgermeister, begrüßte zahlreiche Anwesende zur Mitgliederversammlung des SPD-Dachverbands Dittelbrunn am 27. März in der Gaststätte Hühnernest in Hambach. Unter den Gästen waren auch Stefan Rottmann und Lejla Gallagher von der AWO.

Schmitt gab einen Überblick über aktuelle Projekte in der Gemeinde, darunter das Schwimmbad, das Haus der Bäuerin, das Baugebiet GRUND sowie Herausforderungen im Bereich Schule und Erneuerbare Energien. Zudem stellte er die wichtigsten Aktivitäten des SPD-Dachverbands im vergangenen Jahr vor, darunter den Ferienspaß, die Rosenaktion zum Schulbeginn und den Neujahrsempfang.

Ein zentrales Thema war die Bundestagswahl. Besonders diskutiert wurde das starke Abschneiden der AfD in der Gemeinde Dittelbrunn. Schmitt betonte die Notwendigkeit stabiler politischer Mehrheiten der Mitte auf Bundesebene und einer ausgleichenden Politik. Zudem wies er auf den bevorstehenden Mitgliederentscheid über die Koalitionsverhandlungen hin und rief zur Beteiligung auf.

Florian Töpper, der sich erneut als Landrat zur Wahl stellt, unterstrich die Bedeutung der SPD als stabiler Kraft in der Gesellschaft und betonte die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften auf kommunaler Ebene.

Für 30 Jahre SPD-Mitgliedschaft wurde Ruth Sztukowski geehrt. Sie engagierte sich nicht nur politisch, sondern auch im Helferkreis Asyl und im Austauschprogramm der Musikschule Hambach mit Frankreich.

Lejla Gallagher, Leiterin der AWO-Tagespflege am Sonnenteller, berichtete über die bevorstehende Gründung eines neuen AWO-Ortsvereins in Dittelbrunn und warb um neue Mitglieder. Einige traten noch am Abend spontan bei. Stefan Rottmann ergänzte als UB-Vorsitzender der AWO weitere Informationen zu den lokalen Aktivitäten.

Mit Blick auf die Kommunalwahl 2026 rief Schmitt die Mitglieder auf, sich über mögliche Kandidaten Gedanken zu machen. Die SPD solle weiterhin mit starken Listen und bekannten Persönlichkeiten antreten.

Zum Abschluss kündigte Schmitt eine weitere Mitgliederversammlung im Sommer mit Neuwahlen an. Der Abend klang mit persönlichen Gesprächen aus.