SPD der Gemeinde Dittelbrunn nominiert je 10 Frauen und Männer aus allen Ortsteilen

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Bild: Holger Schmitt
HAMBACH – Die SPD in der Gemeinde Dittelbrunn hat am Freitag, den 28. November 2025, ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 8. März 2026 nominiert. Die Vorsitzende und Gemeinderätin Marie Arnold zeigte sich erfreut über die große Zahl der Mitglieder und Unterstützer, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Die SPD legt besonderen Wert auf die Fachkompetenz und Erfahrung der Nominierten, zu denen unter anderem ein Forstinspektor, eine Architektin, eine Juristin und ein Energietechniker zählen. Gemeinderätin Angelika Markert hob positiv hervor, dass zehn Frauen kandidieren und die kleineren Ortsteile gut auf der Liste vertreten sind.

Kommunalpolitische Schwerpunkte

Kommunalpolitisch will sich die SPD auf die Umsetzung lang anstehender Projekte konzentrieren. Dazu gehören:

  • Schule und Schwimmbad

  • Hauptstraße Dittelbrunn

  • Belagserneuerung auf dem Radweg entlang Marienbach

  • Ärztehaus im künftigen Baugebiet „Grund“

Die Gemeinderatsliste

Unter der Wahlleitung von Manfred Breitenbach, 2. Bürgermeister der Gemeinde Poppenhausen, wurden folgende 20 Personen nominiert. Die Liste sei eine Mischung aus Fachwissen und starker Vernetzung im Gemeindeleben (kirchlicher Bereich, Feuerwehr, Jugend- und Seniorenarbeit).

Listenplatz Name Ortsteil Besonderheit
1 Marie Arnold Pfändhausen Gemeinderätin, Listenführerin
2 Johannes Kuhn Pfändhausen
3 Angelika Markert Holzhausen Gemeinderätin
4 Andreas Heil Dittelbrunn
5 Miriam Hümpfner, geb. Niklaus Hambach
6 Uwe Windsauer Holzhausen
7 Miriam Römmelt, geb. Schmitt Dittelbrunn
8 Linus Klein Dittelbrunn
9 Christina Fischer Dittelbrunn
10 Björn Lieblein Pfändhausen
11 Dr. Barbara Helmreich Dittelbrunn Kreisrätin (kandidiert auf aussichtsreichem Platz 6 für den Kreistag)
12 Christoph Körblein Hambach
13 Christine Weger Dittelbrunn
14 Dieter Schweickert Hambach
15 Anne Lindner Dittelbrunn
16 Dr. Horst Michl Dittelbrunn
17 Andrea Jörg-Metschl Dittelbrunn
18 Adrian Kolb Dittelbrunn
19 Judith Heppt Dittelbrunn
20 Uwe Kraus Dittelbrunn

Als Ersatzkandidaten unterstützen Michael Seuffert (Holzhausen) und Clemens Laugsch (Hambach) die Liste. Vier Personen der Gemeinderatsliste kandidieren zudem auf der SPD-Kreistagsliste zur Unterstützung von Landrat Florian Töpper.

Die Listenerste Marie Arnold lädt alle Mitglieder und die gesamte Gemeindebevölkerung zum Neujahrsempfang am Sonntag, den 11. Januar 2026, um 16:00 Uhr ins Bürgerhaus Dittelbrunn ein.

