SPD der Gemeinde Dittelbrunn nominiert je 10 Frauen und Männer aus allen Ortsteilen
HAMBACH – Die SPD in der Gemeinde Dittelbrunn hat am Freitag, den 28. November 2025, ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 8. März 2026 nominiert. Die Vorsitzende und Gemeinderätin Marie Arnold zeigte sich erfreut über die große Zahl der Mitglieder und Unterstützer, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Die SPD legt besonderen Wert auf die Fachkompetenz und Erfahrung der Nominierten, zu denen unter anderem ein Forstinspektor, eine Architektin, eine Juristin und ein Energietechniker zählen. Gemeinderätin Angelika Markert hob positiv hervor, dass zehn Frauen kandidieren und die kleineren Ortsteile gut auf der Liste vertreten sind.
Kommunalpolitische Schwerpunkte
Kommunalpolitisch will sich die SPD auf die Umsetzung lang anstehender Projekte konzentrieren. Dazu gehören:
-
Schule und Schwimmbad
-
Hauptstraße Dittelbrunn
-
Belagserneuerung auf dem Radweg entlang Marienbach
-
Ärztehaus im künftigen Baugebiet „Grund“
Die Gemeinderatsliste
Unter der Wahlleitung von Manfred Breitenbach, 2. Bürgermeister der Gemeinde Poppenhausen, wurden folgende 20 Personen nominiert. Die Liste sei eine Mischung aus Fachwissen und starker Vernetzung im Gemeindeleben (kirchlicher Bereich, Feuerwehr, Jugend- und Seniorenarbeit).
|Listenplatz
|Name
|Ortsteil
|Besonderheit
|1
|Marie Arnold
|Pfändhausen
|Gemeinderätin, Listenführerin
|2
|Johannes Kuhn
|Pfändhausen
|3
|Angelika Markert
|Holzhausen
|Gemeinderätin
|4
|Andreas Heil
|Dittelbrunn
|5
|Miriam Hümpfner, geb. Niklaus
|Hambach
|6
|Uwe Windsauer
|Holzhausen
|7
|Miriam Römmelt, geb. Schmitt
|Dittelbrunn
|8
|Linus Klein
|Dittelbrunn
|9
|Christina Fischer
|Dittelbrunn
|10
|Björn Lieblein
|Pfändhausen
|11
|Dr. Barbara Helmreich
|Dittelbrunn
|Kreisrätin (kandidiert auf aussichtsreichem Platz 6 für den Kreistag)
|12
|Christoph Körblein
|Hambach
|13
|Christine Weger
|Dittelbrunn
|14
|Dieter Schweickert
|Hambach
|15
|Anne Lindner
|Dittelbrunn
|16
|Dr. Horst Michl
|Dittelbrunn
|17
|Andrea Jörg-Metschl
|Dittelbrunn
|18
|Adrian Kolb
|Dittelbrunn
|19
|Judith Heppt
|Dittelbrunn
|20
|Uwe Kraus
|Dittelbrunn
Als Ersatzkandidaten unterstützen Michael Seuffert (Holzhausen) und Clemens Laugsch (Hambach) die Liste. Vier Personen der Gemeinderatsliste kandidieren zudem auf der SPD-Kreistagsliste zur Unterstützung von Landrat Florian Töpper.
Die Listenerste Marie Arnold lädt alle Mitglieder und die gesamte Gemeindebevölkerung zum Neujahrsempfang am Sonntag, den 11. Januar 2026, um 16:00 Uhr ins Bürgerhaus Dittelbrunn ein.
