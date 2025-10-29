SPD Euerbach nominiert Jochen Kraft einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten
EUERBACH – Die SPD Euerbach hat am Abend des 9. Oktober 2025 in einer Nominierungsversammlung Jochen Kraft mit 100 Prozent der Stimmen zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 28. März 2026 gewählt. Der 49-jährige Gemeinderat und SPD-Fraktionssprecher erhielt damit einen klaren Vertrauensbeweis seiner Partei.
Jochen Kraft formulierte in seiner Rede eine klare Vision für die Gemeinde, die die Ortsteile Euerbach, Obbach und Sömmersdorf umfasst. Zu den zentralen Herausforderungen zählt er die Dorferneuerung in Sömmersdorf, Friedhofserneuerungen, Straßensanierungen, Glasfaserausbau und ein kommunales Wärmekonzept.
Zentrale politische Anliegen von Jochen Kraft:
- Wohnraumentwicklung: Er kritisierte die Verzögerungen bei den Baugebieten und das Fehlen des gewünschten „Einheimischenmodells“, um der Abwanderung junger Familien entgegenzuwirken.
- Seniorenwohnen: Er forderte dringend alternative Wohnformen innerhalb der drei Dörfer, damit ältere Menschen nicht aus ihrem sozialen Umfeld gerissen werden.
- Transparenz: Er kritisierte die zunehmende Intransparenz im Gemeinderat und Entscheidungen hinter verschlossenen Türen. Er strebt einen anderen Stil an, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen.
- Verkehr: Er will die Belastung durch Durchgangsverkehr mit vermehrten Geschwindigkeitskontrollen bekämpfen und schlägt den Beitritt zu einem kommunalen Zweckverband vor.
Jochen Kraft lebt seit 2010 in der Gemeinde, studierte Politikwissenschaft, Neuere Geschichte und Volkswirtschaftslehre und ist beruflich im Vertriebsinnendienst einer IT-Firma tätig. Er ist seit elf Jahren SPD-Vorsitzender in Euerbach.
Das einstimmige Votum wertet Kraft als „überwältigenden Vertrauensbeweis und starken Rückenwind“ für den bevorstehenden Wahlkampf.
