SPD-Kreistagsfraktion besucht Johanniter-Rettungswache in Sennfeld
SENNFELD – Die SPD-Kreistagsfraktion unter Leitung von Stefan Rottmann besuchte am 21. Oktober 2025 die Rettungswache der Johanniter-Unfall-Hilfe in Sennfeld. Gemeinsam mit Landrat Florian Töpper und Kreisvorsitzender Martina Braum informierten sich die politischen Vertreter über die vielfältige Arbeit der Johanniter im Landkreis Schweinfurt.
Regionalleiter Olaf Mauer und Jürgen Keller (Regionalleiter für Rettung und Transport) gaben einen umfassenden Einblick. Jürgen Keller erläuterte die erweiterten Kompetenzen der heutigen Notfallsanitäter mit ihrer dreijährigen Vollzeitausbildung und stellte das Pilotprojekt Tele-Notarzt vor, das auch in Unterfranken erprobt werden soll. Rettungsstellenleiter Matthias Virnekäs erklärte die Organisation der Einsätze sowie die Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Kräften.
Die Johanniter leisten einen großen Teil der Notfallversorgung in der Region und hoben den starken Teamgeist hervor. Diskutiert wurden aktuelle Herausforderungen in der Notfallversorgung, die Bedeutung des Ehrenamts und die Idee eines verpflichtenden sozialen Jahres.
Fraktionsvorsitzender Stefan Rottmann lobte den „unschätzbaren Beitrag für Sicherheit und Zusammenhalt in unserer Region“. Landrat Florian Töpper betonte die Wichtigkeit guter Arbeitsbedingungen in der Rettungsarbeit.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!