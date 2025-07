SPD Schonungen stellt Liste für die Gemeinderatswahl vor

SCHONUNGEN – Mit einer jungen, engagierten und ideenreichen Mannschaft geht die SPD in Schonungen in die Kommunalwahl 2026. In einer Mitgliederversammlung am Sonntagmorgen im Sportheim der Freien Turner nominierte die SPD ihre Gemeinderatsliste einstimmig. Insgesamt 22 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich allesamt durch vielfältiges ehrenamtliches Engagement und enge Verbundenheit zur Großgemeinde auszeichnen, treten für ein starkes Wahlergebnis am 8. März 2026 an.

Fokus auf Familien, Infrastruktur und Klimaschutz

Die Themen der SPD-Schonungen sind klar: Die Entwicklung der Großgemeinde soll weiter konsequent vorangebracht werden – mit Schwerpunkten auf Kinder-, Senioren- und Familienpolitik, Investitionen in Bildung und Betreuung, eine nachhaltige Finanzpolitik, den Ausbau der Infrastruktur sowie auf Nahversorgung, Klimaschutz und die Stärkung der Ortskerne. Die Kandidierenden stammen aus unterschiedlichsten beruflichen Bereichen und bringen frische Ideen und praktische Erfahrung in die politische Arbeit ein.

Breite Unterstützung aus der Großgemeinde

Bürgermeister Stefan Rottmann, selbst SPD-Spitzenkandidat, zeigt sich erfreut über die Geschlossenheit und Vielfalt der Liste:

„Ich freue mich, dass ich neben der SPD-Liste auch auf die Unterstützung der Ratslisten ABG (Allgemeine Bürgergemeinschaft) und der Liste für Ökologie und Soziales zählen darf. Insgesamt stellen sich somit 66 Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen zur Wahl – ein starkes Zeichen für die kommunale Vielfalt und das gemeinsame Ziel, unsere Heimat mitzugestalten.“

Die Nominierungsversammlung der Liste ABG ist für den kommenden Sonntag, 20. Juli 2025, um 10 Uhr im DJK-Sportheim in ABERSFELD geplant.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD-Liste:

Stefan Rottmann (Bürgermeister, Kreisrat, 38 Jahre) Anne-Katrin Linke (Hausärztin, 34 Jahre) Jürgen Geist (Unternehmer, 2. Bürgermeister, 61 Jahre) Alexander Linke (Industriedesigner, 43 Jahre) Marco Maiß (Regierungshauptsekretär, Gemeinderat, 39 Jahre) Dagmar Lux (Hotelfachfrau, 39 Jahre) Gerald Gleichmann (Technischer Angestellter, Gemeinderat, 65 Jahre) Tessa Krämer (Lagermitarbeiterin, 43 Jahre) Dagmar Rottmann (Rentnerin, Gemeinderat, 62 Jahre) Robert Lux (Gesundheits- und Krankenpfleger, Elternbeiratsvorsitzender Grundschule, 40 Jahre) Matthias Sander (Erzieher, 34 Jahre) Regina Karg (Musikpädagogin, 48 Jahre) Kerstin Schwab (Pflegefachfrau, 54 Jahre) Rene Albert (Postzusteller, 43 Jahre) Christian Suhl (Vertriebsleiter, 30 Jahre) Isabella Herkert (Erzieherin, 34 Jahre) Raua Romanowski (Medizinische Fachangestellte, 47 Jahre) Nadine Heusohn (Kaufmännische Angestellte, 52 Jahre) Daniel Rosenthal (Diplom-Wirtschaftsingenieur, 42 Jahre) Thomas Eberl (Verwaltungsfachkraft, Kreisbrandmeister, 43 Jahre)

Ersatzkandidaten:

Nicole Herder (Verkäuferin, 53 Jahre)

Adolf Schwab (Rentner, 70 Jahre)

Die Schonunger SPD stellt sich geschlossen und motiviert der Wahl – mit dem klaren Ziel, Verantwortung für die gesamte Großgemeinde zu übernehmen und Zukunft aktiv zu gestalten.