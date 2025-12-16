SPD Schweinfurt ehrt langjährige Mitglieder
Herbert-Müller-Medaille für Marietta Eder und Joachim Schmidl
SCHWEINFURT – Die SPD Schweinfurt feierte im Rahmen eines Jubiläums langjährige Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement. Kreisvorsitzender Karsten Noe und Co-Kreisvorsitzende Marianne Prowald würdigten die Geehrten, die die „lebendige Geschichte der SPD Schweinfurt“ verkörpern.
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft
Die Co-Kreisvorsitzende Marianne Prowald blickte für die Jubilare auf die politischen Geschehnisse des jeweiligen Eintrittsjahres zurück. Als besonders bemerkenswert hob sie die Ehrung für Walter Harth hervor, der für sage und schreibe 70 Jahre Parteimitgliedschaft ausgezeichnet wurde.
Die weiteren Geehrten im Überblick:
-
70 Jahre: Walter Harth
-
50 Jahre: Gerhard Saftenberger, Rita Rolli, Dr. Thomas End, Georg Wahl und Gerhard Schurz
-
40 Jahre: Gerd Adelmann und Susanne Hollwich
-
25 Jahre: Brigitte Stock und Kathi Petersen
OB-Kandidat Ralf Hofmann dankte den Jubilaren und betonte: „Ihr seid die lebendige Geschichte der SPD Schweinfurt. Ihr habt dazu beigetragen, dass unsere Partei nicht nur politisch wirkt, sondern auch eine Familie geblieben ist.“
Verleihung der Herbert-Müller-Medaille
Ein Höhepunkt der Feier war die Verleihung der Herbert-Müller-Medaille an zwei verdiente SPD-Kommunalpolitiker:
-
Marietta Eder: Wurde von Ralf Hofmann in der Laudatio als eine der klarsten, tatkräftigsten und verlässlichsten Stimmen der Partei gewürdigt. Sie scheidet berufsbedingt aus dem Stadtrat aus.
-
Joachim Schmidl: Wurde von Kathi Petersen für seine Verdienste in 24 Jahren im Stadtrat gewürdigt, in denen er sich unermüdlich eingesetzt hatte, unter anderem als langjähriger Fraktionsvorsitzender. Schmidl, der auch Träger der Stadtmedaille in Silber ist, tritt nicht erneut zur Wahl an.
Marianne Prowald bedankte sich abschließend bei Marion Both und Ute Eller für die liebevolle Gestaltung des Abends.
