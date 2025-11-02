SPD Schweinfurt stellt paritätische Liste für Kommunalwahl 2026 auf
SCHWEINFURT – Die SPD Schweinfurt hat in ihrer Aufstellungsversammlung am 31. Oktober 2025 die Liste für die Kommunalwahl 2026 beschlossen. Insgesamt treten $44$ Kandidatinnen und Kandidaten für die Sozialdemokratie an, wobei die Liste paritätisch mit $22$ Frauen und $22$ Männern besetzt ist.
Oberbürgermeisterkandidat Ralf Hofmann, der die Liste auf Platz 1 anführt, betonte, man habe einen hervorragenden Querschnitt durch die Schweinfurter Bürgerschaft gewinnen können. Die Liste vereint laut Hofmann „Jung und Alt, Erfahrene und Neulinge“.
Zusammensetzung und Spitzenkandidaten:
Die Liste spiegelt ein breites Bündnis wider und umfasst Vertreter aus Bürger- und Sportvereinen, Gewerkschaften, Handwerksbetrieben sowie engagierte Bürger aus verschiedenen Kulturen.
- Platz 1: Ralf Hofmann (Oberbürgermeisterkandidat)
- Platz 2: Sorya Lippert (Zweite Bürgermeisterin)
- Platz 3-8: Peter Hofmann, Kathi Petersen, Frank Firsching, Marianne Prowald, Karsten Noe (neuer Vorsitzender der SPD Schweinfurt)
- Platz 9: Axel Feyh (Unternehmer und Energieexperte)
- Platz 10: Anne Schmeltzer (Vorsitzende von Volt Schweinfurt und Betreiberin des Programmkino KuK)
Ralf Hofmann kündigte an, „den Mehltau, der über der Stadt liegt, die institutionalisierte Tatenlosigkeit“ beenden und Schweinfurt wieder in Bewegung bringen zu wollen. Die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt ab sofort mit Tür-zu-Tür-Aktionen, einer Online-Kampagne („Die Schweinfurt Bank-Tour“), Gesprächscafés, Lesungen und niedrigschwelligen Begegnungsangeboten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!