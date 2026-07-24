SPDVolt-Fraktion fordert Bericht zur Umsetzung der Stadtbus-Vereinbarung

SCHWEINFURT – Die SPDVolt-Fraktion im Schweinfurter Stadtrat beantragt einen öffentlichen Sachstandsbericht zur Umsetzung der Vereinbarung zwischen den Stadtwerken Schweinfurt und den Initiatoren des Bürgerbegehrens „Zurück zum alten Stadtbussystem“. Der Antrag soll in der Stadtratssitzung am 30. Juli 2026 behandelt werden.

Fraktionsmitglied Frank Firsching fordert im Namen der SPDVolt-Fraktion, dass die Stadtwerke Schweinfurt detailliert über den aktuellen Stand der Umsetzung informieren. Dabei sollen sämtliche Punkte der getroffenen Vereinbarung schriftlich und mündlich dargestellt werden.

Sollten einzelne Zusagen bislang nicht umgesetzt worden sein, soll erläutert werden, aus welchen Gründen dies der Fall ist und zu welchem Zeitpunkt mit einer Umsetzung gerechnet werden kann.

Hintergrund ist das Bürgerbegehren „Zurück zum alten Stadtbussystem“, das von Frau Bender und Herrn Bach initiiert worden war und in der Bevölkerung auf große Resonanz gestoßen sei. Nach Ansicht der SPDVolt-Fraktion bestehen weiterhin Unzufriedenheit und Kritik unter den Busnutzenden, unter anderem bei Linienführung, Bezahlsystem und Taktung.

Die Initiatoren hatten im Januar auf die Durchführung des Bürgerbegehrens verzichtet, nachdem eine Vereinbarung mit den Stadtwerken getroffen worden war, die Verbesserungen am neuen Bussystem vorsah.

Nach Angaben der SPDVolt-Fraktion gibt es inzwischen erneut kritische Stimmen zur Umsetzung des Kompromisses. Aus Sicht der Fraktion müsse geklärt werden, ob alle vereinbarten Maßnahmen mit ausreichendem Nachdruck verfolgt werden.

Wegen der bestehenden Kritik und des zeitlichen Drucks bezeichnet die SPDVolt-Fraktion den Antrag als eilbedürftig.