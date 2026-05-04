Spektakuläre Flucht in Höchberg: Zeuge wird auf Motorhaube mitgeschleift
HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt eskalierte am Samstagabend zu einer gefährlichen Flucht. Ein aufmerksamer 37-jähriger Zeuge, der die Täter stoppen wollte, wurde vom Fluchtfahrzeug erfasst und mehrere Meter weit auf der Motorhaube mitgeschleift. Die Polizei fahndet nun nach drei Unbekannten und einem VW Passat.
Gegen 19:15 Uhr fielen zwei Männer in einer REWE-Filiale in der Leibnizstraße auf, als sie versuchten, den Markt durch den Eingangsbereich mit einem voll beladenen Einkaufswagen zu verlassen. Der Wert der Waren – überwiegend Lebensmittel und Drogerieartikel – belief sich auf rund 500 Euro. Gegenüber einer Angestellten behaupteten die Männer, den Kassenbeleg im Auto zu haben, und begaben sich zu ihrem Fahrzeug.
Gefährliche Szenen auf dem Parkplatz
An ihrem Wagen, einem VW Passat mit rumänischem Kennzeichen, wartete bereits ein dritter Komplize. Das Trio verlud die Ware hastig und wollte sofort flüchten. Ein 37-jähriger Zeuge bemerkte die Situation und stellte sich dem anfahrenden Pkw in den Weg. Der Fahrer beschleunigte jedoch unvermittelt und erfasste den Mann.
Der Zeuge wurde auf die Motorhaube geschleudert und konnte sich dort etwa 10 Meter lang festhalten, während das Fahrzeug Fahrt aufnahm. In einer Kurve stürzte er schließlich vom Wagen. Wie durch ein Wunder blieb der 37-Jährige dabei nahezu unverletzt. Das Fluchtfahrzeug raste anschließend in Richtung Kist davon.
Täterbeschreibung und Zeugenaufruf
Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die drei Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:
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Täter 1: ca. 170 cm groß, etwa 25 Jahre alt, kurze Haare, Drei-Tage-Bart.
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Täter 2: ca. 185 cm groß, etwa 30 Jahre alt, kurze Haare, Drei-Tage-Bart.
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Täter 3: ca. 165 cm groß, trug einen auffälligen gelben Kapuzenpullover.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1630 entgegengenommen.
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