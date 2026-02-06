Spektakuläre Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall und Festnahme – 28-Jähriger ohne Fahrerlaubnis

GEISELWIND – Ein 28-jähriger Audi-Fahrer hat sich am Mittwochnachmittag im Bereich Höchstadt einer Polizeikontrolle durch Flucht entzogen und verursachte kurz darauf an der Anschlussstelle Geiselwind einen Unfall mit einem LKW. Der Mann, ein afghanischer Staatsangehöriger, war mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, bevor er beim Abfahren die Kontrolle verlor und den Grünstreifen überfuhr.

Nach dem Zusammenstoß war der graue Audi S6 nicht mehr fahrbereit, woraufhin der Fahrer seine Flucht zu Fuß fortsetzte, während zwei Mitinsassen im Alter von 19 und 30 Jahren an der Unfallstelle verblieben; der ältere der beiden erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei Kitzingen den flüchtigen Fahrer kurz darauf an einer Tankstelle in Geiselwind festnehmen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Cannabis sowie Medikamenten stand. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat mehrere Strafverfahren eingeleitet und bittet nun Verkehrsteilnehmer, die während der Flucht gefährdet oder behindert wurden, sich unter Tel. 09302/910-0 zu melden.

