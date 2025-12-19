Spende aus Glühweinabend: 200 Euro für die Bücherei in Weyer
WEYER – Der Erlös eines Anfang Dezember am Weyerer Brunnenhäusle veranstalteten Glühweinabends kommt direkt der Dorfgemeinschaft zugute. Ein Betrag in Höhe von 200 Euro wurde vor Kurzem an die Bücherei in Weyer übergeben, um deren ehrenamtliche Arbeit und künftige Projekte zu unterstützen. Margit Stöhlein und Andrea Stubenrauch nahmen die Spende stellvertretend für das gesamte Bücherei-Team entgegen.
Die Übergabe bot den anwesenden Gästen, darunter der 3. Bürgermeister Jürgen Mayerl sowie die Gemeinderäte Moritz Unteidig und Klaus Pfister, die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von der vielfältigen Bildungs- und Netzwerkarbeit der Einrichtung zu machen. Alexander Geyer, Bürgermeisterkandidat für Gochsheim und Weyer, hob hervor, dass die Bücherei weit mehr als eine reine Ausleihstation sei. Sie fungiere als wichtiger Treffpunkt für alle Generationen – von der frühen Leseförderung für Kinder bis hin zum Austausch und gemeinsamen Spielen für Senioren.
Geyer betonte im Rahmen der Besichtigung, dass dieses ehrenamtliche Engagement eine tragende Säule des gesellschaftlichen Lebens in Weyer darstelle und versprach, diese Arbeit auch künftig besonders wertzuschätzen. Neben den amtierenden Mandatsträgern nahmen auch zahlreiche Kandidierende für den Gemeinderat an der Veranstaltung teil, um die Bedeutung der lokalen Infrastruktur für den Zusammenhalt im Ort zu unterstreichen. Die 200 Euro sollen nun für neue Anschaffungen verwendet werden, die allen Nutzerinnen und Nutzern der Bücherei zugutekommen.
