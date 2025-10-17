Spende in Höhe von 1980 Euro für die Bahnhofsmission und für das Frauenhaus in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Firma Schaeffler Technologies in Schweinfurt hat am 10. Oktober 2025 Spenden in Höhe von insgesamt 1980 Euro an soziale Einrichtungen übergeben. Der Erlös stammt aus den Einnahmen der Parkkrallen für Falschparker auf dem Werksparkplatz. Die Bahnhofsmission und der Verein Frauen helfen Frauen e. V. für das Frauenhaus erhielten jeweils 990 Euro.
Bahnhofsmission Schweinfurt
Die Bahnhofsmission, geleitet von Susanne Brand, bietet von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 15:00 Uhr verschiedene Dienstleistungen wie Essen, Kleidung und Hygieneartikel an. Sie wird von Hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen und bietet zudem wichtige Unterstützungsdienste wie Zugbegleitung und mobile Reisen, die auch am Wochenende genutzt werden können.
Frauenhaus Schweinfurt
Der Verein Frauen helfen Frauen e. V. benötigt für das Frauenhaus und die Fachberatungsstelle bei häuslicher und sexualisierter Gewalt jährlich einen hohen Eigenanteil, um die Beratung und Betreuung der betroffenen Frauen und Kinder aufrechtzuerhalten. Die Spende in Höhe von 990 Euro ist zweckgebunden und wird für eine Überdachung im Bereich der Abfalltonnen verwendet, was insbesondere im Winter auch der Sicherheit bei Glätte dient.
