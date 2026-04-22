Spende mit Wirkung: 1.000 Euro für neue Fördermöglichkeiten im Lebenshilfe-Kindergarten
SCHWEINFURT – Ein erfreulicher Termin markierte den Ausklang der Arbeitswoche im Lebenshilfe-Kindergarten in der Gartenstadt: Am Freitag, den 17. April 2026, überreichten Vertreter der Pfarrgemeinde Zeuzleben eine Spende in Höhe von insgesamt 1.000 Euro an die Einrichtung.
Die Spendensumme setzt sich aus 750 Euro zusammen, die im Rahmen eines Fastenessens der Gemeinde vor Ostern gesammelt wurden, sowie einer Aufstockung um 250 Euro durch die Kirchenstiftung. Zur Scheckübergabe besuchten Burkard Pfeuffer (Kirchenpfleger der Katholischen Kirchenstiftung St. Bartholomäus Zeuzleben), Doris Treutlein (Köchin des Fastenessens) sowie Christine Reith und Isolde Drescher vom Gemeindeteam die Einrichtung persönlich.
Gezielte Förderung durch moderne Technik
Wie Franziska Görtler, Leiterin des Kindergartens, bei der Übergabe erläuterte, ist das Geld bereits fest verplant. Die Einrichtung beabsichtigt die Anschaffung einer Vibrationsplatte. Die durch das Gerät erzeugten Schwingungen stimulieren gezielt die Muskulatur und unterstützen die Kinder effektiv beim Erlernen des Gehens. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Giovanna Wagner dankte Görtler der Pfarrgemeinde für die großzügige Unterstützung und bot den Gästen im Anschluss einen Rundgang durch das Haus an.
Inklusion als geleiteter Alltag
Der im Jahr 2020 eröffnete Kindergarten der Lebenshilfe Schweinfurt verfolgt das Leitbild „integrativ gelebt“. Mit insgesamt 87 Plätzen bietet er Raum für Kinder mit und ohne Behinderung.
„Wir lernen von den Kindern immer wieder, wie selbstverständlich der Umgang miteinander sein kann“, so Franziska Görtler.
Ein besonderer Vorteil der Einrichtung ist die angegliederte Außenstelle der Lebenshilfe-Frühförderstelle. Dadurch können betroffene Kinder notwendige Förderangebote direkt im Haus wahrnehmen, ohne dass zusätzliche Wege für die Familien anfallen.
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