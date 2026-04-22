Auto IU

Spende mit Wirkung: 1.000 Euro für neue Fördermöglichkeiten im Lebenshilfe-Kindergarten

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026
Spende mit Wirkung: 1.000 Euro für neue Fördermöglichkeiten im Lebenshilfe-Kindergarten
Kinder aus der Roten Gruppe freuen sich über den Besuch: Für die Pfarrgemeinde Zeuzleben übergeben Burkard Pfeuffer, der Kirchenpfleger der Katholischen Kirchenstiftung St. Bartholomäus Zeuzleben, Doris Treutlein (2. v. r.) sowie Christine Reith und Isolde Drescher (3. u. 2. v. l.) vom Gemeindeteam Zeuzleben einen Symbolscheck in Höhe von 1.000 Euro an Franziska Görtler (r.), die Leiterin des Schweinfurter Lebenshilfe-Kindergartens, und an ihre Stellvertreterin, Giovanna Wagner (l.). - Foto: Reto Glemser
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Ein erfreulicher Termin markierte den Ausklang der Arbeitswoche im Lebenshilfe-Kindergarten in der Gartenstadt: Am Freitag, den 17. April 2026, überreichten Vertreter der Pfarrgemeinde Zeuzleben eine Spende in Höhe von insgesamt 1.000 Euro an die Einrichtung.

Die Spendensumme setzt sich aus 750 Euro zusammen, die im Rahmen eines Fastenessens der Gemeinde vor Ostern gesammelt wurden, sowie einer Aufstockung um 250 Euro durch die Kirchenstiftung. Zur Scheckübergabe besuchten Burkard Pfeuffer (Kirchenpfleger der Katholischen Kirchenstiftung St. Bartholomäus Zeuzleben), Doris Treutlein (Köchin des Fastenessens) sowie Christine Reith und Isolde Drescher vom Gemeindeteam die Einrichtung persönlich.

Gezielte Förderung durch moderne Technik

Weißt Du...
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Wie Franziska Görtler, Leiterin des Kindergartens, bei der Übergabe erläuterte, ist das Geld bereits fest verplant. Die Einrichtung beabsichtigt die Anschaffung einer Vibrationsplatte. Die durch das Gerät erzeugten Schwingungen stimulieren gezielt die Muskulatur und unterstützen die Kinder effektiv beim Erlernen des Gehens. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Giovanna Wagner dankte Görtler der Pfarrgemeinde für die großzügige Unterstützung und bot den Gästen im Anschluss einen Rundgang durch das Haus an.

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Inklusion als geleiteter Alltag

Der im Jahr 2020 eröffnete Kindergarten der Lebenshilfe Schweinfurt verfolgt das Leitbild „integrativ gelebt“. Mit insgesamt 87 Plätzen bietet er Raum für Kinder mit und ohne Behinderung.

„Wir lernen von den Kindern immer wieder, wie selbstverständlich der Umgang miteinander sein kann“, so Franziska Görtler.

Ein besonderer Vorteil der Einrichtung ist die angegliederte Außenstelle der Lebenshilfe-Frühförderstelle. Dadurch können betroffene Kinder notwendige Förderangebote direkt im Haus wahrnehmen, ohne dass zusätzliche Wege für die Familien anfallen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026

Mehr

Höchste Anerkennung für herausragendes Engagement: Verleihung der Ehrenurkunde des Landkreises Schweinfurt

Höchste Anerkennung für herausragendes Engagement: Verleihung der Ehrenurkunde des Landkreises Schweinfurt

22. April 2026
Schweinfurt lädt zum 18. City-Flohmarkt „Rama Dama“ am 25. April 2026 ein

Schweinfurt lädt zum 18. City-Flohmarkt „Rama Dama“ am 25. April 2026 ein

22. April 2026
Einbruch in Firmengebäude: Unbekannte flüchten ohne Beute

Einbruch in Firmengebäude: Unbekannte flüchten ohne Beute

22. April 2026
Samba-Rhythmen bei der Freisprechungsfeier des unterfränkischen Kfz-Gewerbes

Samba-Rhythmen bei der Freisprechungsfeier des unterfränkischen Kfz-Gewerbes

22. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)