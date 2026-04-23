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Spende mit Wirkung: 1.000 Euro für neue Fördermöglichkeiten im Lebenshilfe-Kindergarten

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Spende mit Wirkung: 1.000 Euro für neue Fördermöglichkeiten im Lebenshilfe-Kindergarten
Kinder aus der Roten Gruppe freuen sich über den Besuch: Für die Pfarrgemeinde Zeuzleben übergeben Burkard Pfeuffer, der Kirchenpfleger der Katholischen Kirchenstiftung St. Bartholomäus Zeuzleben, Doris Treutlein (2. v. r.) sowie Christine Reith und Isolde Drescher (3. u. 2. v. l.) vom Gemeindeteam Zeuzleben einen Symbolscheck in Höhe von 1.000 Euro an Franziska Görtler (r.), die Leiterin des Schweinfurter Lebenshilfe-Kindergartens, und an ihre Stellvertreterin, Giovanna Wagner (l.). - Foto: Reto Glemser
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SCHWEINFURT – Ein erfreulicher Termin markierte den Ausklang der Arbeitswoche im Lebenshilfe-Kindergarten in der Gartenstadt: Am Freitag, den 17. April 2026, überreichten Vertreter der Pfarrgemeinde Zeuzleben eine Spende in Höhe von insgesamt 1.000 Euro an die Einrichtung.

Die Spendensumme setzt sich aus 750 Euro zusammen, die im Rahmen eines Fastenessens der Gemeinde vor Ostern gesammelt wurden, sowie einer Aufstockung um 250 Euro durch die Kirchenstiftung. Zur Scheckübergabe besuchten Burkard Pfeuffer (Kirchenpfleger der Katholischen Kirchenstiftung St. Bartholomäus Zeuzleben), Doris Treutlein (Köchin des Fastenessens) sowie Christine Reith und Isolde Drescher vom Gemeindeteam die Einrichtung persönlich.

Gezielte Förderung durch moderne Technik

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Wie Franziska Görtler, Leiterin des Kindergartens, bei der Übergabe erläuterte, ist das Geld bereits fest verplant. Die Einrichtung beabsichtigt die Anschaffung einer Vibrationsplatte. Die durch das Gerät erzeugten Schwingungen stimulieren gezielt die Muskulatur und unterstützen die Kinder effektiv beim Erlernen des Gehens. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Giovanna Wagner dankte Görtler der Pfarrgemeinde für die großzügige Unterstützung und bot den Gästen im Anschluss einen Rundgang durch das Haus an.

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