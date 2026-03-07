Spende statt Geschenke für die Wildparkfreunde Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Belegschaft des Sanitätshauses Häusner hat in einer besonderen Aktion auf persönliche Geschenke für die Geschäftsführung verzichtet und stattdessen 840 Euro an den Verein der Wildparkfreunde gespendet. Die ursprüngliche Sammelaktion der Mitarbeiter wurde von den Geschäftsführern großzügig verdoppelt, um das Herzensprojekt in der Region zu unterstützen.
Bei der symbolischen Scheckübergabe zeigten sich der Vorsitzende Florian Dittert und Schatzmeister Torsten Ott tief beeindruckt von der Initiative. Für den Verein ist dieser Betrag ein starkes Zeichen der Verbundenheit, da der Wildpark als kostenfreies Naherholungsziel für viele Menschen ein wichtiger Ort für Familienausflüge und Entspannung ist.
Die Geschäftsführung des Sanitätshauses betonte stolz das Verantwortungsbewusstsein ihres Teams und die Bedeutung des Parks für die Lebensqualität vor Ort. Der Förderverein wird die Mittel nutzen, um weiterhin Projekte rund um das Tierwohl, die Umweltbildung und die Pflege des Parks zu finanzieren, damit der Eintritt für alle Besucher auch in Zukunft kostenlos bleiben kann.
