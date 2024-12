Spende statt Geschenke: Raiffeisen-Volksbank Haßberge unterstützt Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt

SCHWEINFURT – Die Werkstatt für behinderte Menschen in Augsfeld durfte sich am Freitag, den 6. Dezember 2024, über eine großzügige Spende freuen.

Die Raiffeisen-Volksbank Haßberge überreichte der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Einrichtung eine Spende in Höhe von 2.500 Euro. Stephan Merz und Christian Schwab, Vorstände des Kreditinstituts, überbrachten die Unterstützung persönlich bei einem Besuch in der Werkstatt.

Empfangen wurden die Gäste von Werkstattleiter Harald Waldhäuser sowie der in der Region bekannten Blaskapelle der Werkstatt Augsfeld. Diese sorgte mit mehreren Weihnachtsliedern für eine feierliche Atmosphäre. Stephan Merz erklärte, dass die Bank in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden verzichtet und stattdessen gemeinnützige Projekte unterstützt. „Wir möchten Akteure in der Region fördern“, betonte er. Christian Schwab fügte hinzu: „Die Region liegt uns als regionales Kreditinstitut besonders am Herzen.“

Konrad Schneider, der stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe Schweinfurt und Dirigent der Blaskapelle, sowie Werkstattleiter Waldhäuser bedankten sich herzlich für die Spende. Anschließend bekamen die Besucher bei einem Rundgang Einblicke in die vielfältigen Arbeitsgruppen der Werkstatt Augsfeld. Diese ist die zweitgrößte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. Rund 320 Mitarbeitende, mit und ohne Behinderung, sind hier und am zugehörigen Standort in Zell tätig.

Die Werkstatt bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter Montage-, Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten. Zudem produziert die Schreinerei der Werkstatt Verpackungskisten, Gartenmöbel und Bienenkästen. Die Spende wird dazu beitragen, die Arbeit der Werkstatt und die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag weiter zu fördern.