Auto IU
Spende statt Wahlwerbung: geo-net unterstützt FC-Jugend
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Stadtratsfraktion von geo-net hat sich dazu entschieden, auf Ausgaben für Werbeanzeigen im Wahlkampf zu verzichten und stattdessen die lokale Jugendarbeit zu fördern. Der FC Gerolzhofen erhielt hierfür eine finanzielle Unterstützung, die gezielt den jungen Talenten des Vereins zugutekommen soll.
Die Stadträtinnen Kerstin Krammer-Kneissl und Stefanie Döpfner sowie Stadtrat Thomas Vizl übergaben die Spende persönlich an den Vereinsvorsitzenden Ansgar Willacker. Insgesamt beläuft sich der Betrag auf 300 Euro.
Mit dieser Geste möchte die Fraktion ein Zeichen für die Bedeutung der ehrenamtlichen Nachwuchsförderung im Sport setzen und die Arbeit des Vereins direkt unterstützen.
Das könnte Dich auch interessieren:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!