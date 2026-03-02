Auto IU

Spende statt Wahlwerbung: geo-net unterstützt FC-Jugend

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Spende statt Wahlwerbung: geo-net unterstützt FC-Jugend
Foto: Anja Iff - Achim Hofmann, Stefanie Döpfner, Thomas Vizl, Kerstin Krammer-Kneissl (alle geo-net) und FC-Vorstand Ansgar Willacker.
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Stadtratsfraktion von geo-net hat sich dazu entschieden, auf Ausgaben für Werbeanzeigen im Wahlkampf zu verzichten und stattdessen die lokale Jugendarbeit zu fördern. Der FC Gerolzhofen erhielt hierfür eine finanzielle Unterstützung, die gezielt den jungen Talenten des Vereins zugutekommen soll.

Die Stadträtinnen Kerstin Krammer-Kneissl und Stefanie Döpfner sowie Stadtrat Thomas Vizl übergaben die Spende persönlich an den Vereinsvorsitzenden Ansgar Willacker. Insgesamt beläuft sich der Betrag auf 300 Euro.

Mit dieser Geste möchte die Fraktion ein Zeichen für die Bedeutung der ehrenamtlichen Nachwuchsförderung im Sport setzen und die Arbeit des Vereins direkt unterstützen.

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

