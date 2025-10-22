Spendenaktion dank Campus Day – FIS spendet 300€ an den Freundeskreis der Ludwig-Erhard-Schule Schweinfurt e.V.
GRAFENRHEINFELD / SCHWEINFURT – Die FIS Informationssysteme & Consulting GmbH hat am 16. Oktober 2025 einen Spendenscheck in Höhe von 300 Euro an den Freundeskreis der Ludwig-Erhard-Schule Schweinfurt e.V. übergeben. Die Spende stammt aus den Einnahmen einer selbst eingerichteten Kaffeebar, die im Rahmen des FIS Campus Days betrieben wurde.
Beim Campus Day informierte die FIS Schulabsolventen und Berufseinsteiger über Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Karrierechancen. Die eingenommenen 150 Euro wurden vom Unternehmen auf 300 Euro aufgerundet.
Peter Gottwald, Geschäftsführer des Freundeskreises, und Joachim Koch, stellvertretender Schulleiter, nahmen den Scheck entgegen. Die Mittel kommen direkt der Schülerschaft der Ludwig-Erhard-Berufsschule zugute, beispielsweise durch die Bezuschussung von Klassenfahrten, die Anschaffung von Inventar oder die Finanzierung von Preisen für besonders engagierte Absolventen.
