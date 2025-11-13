Spendenaktion im Landkreis Haßberge: Solarenergie für die Ukraine
LANDKREIS HASSBERGE – Der Landkreis Haßberge und der Verein „Haßfurt-hilft“ e. V. starten eine gemeinsame Spendenaktion, um die Stromversorgung des Krankenhauses in der ukrainischen Partnerstadt Mostyska zu sichern. Kern des Projekts ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit Pufferspeicher.
Der Landkreis setzt damit die langjährige Unterstützung Mostyskas fort. Die Photovoltaikanlage wird über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Sachmittel bereitgestellt.
Projekt und Spendenaufruf
- Ziel: Aufbau einer dezentralen Energie-Infrastruktur zur Sicherung der Stromversorgung des örtlichen Krankenhauses in Mostyska.
- Kosten: Der Landkreis organisiert Transport und Installation. Die Transportkosten belaufen sich auf rund 6.000 Euro, hinzu kommen Aufwendungen für Montage und Inbetriebnahme.
- Hintergrund: Landrat Wilhelm Schneider betont, dass das Projekt nicht nur humanitäre Hilfe leiste, sondern eine nachhaltige und von der zentralen Versorgung unabhängige Energiequelle schaffe.
- Nachhaltigkeit: Ein ukrainischer Starkstrom-Elektroniker wurde bereits in Solartechnik geschult, um die Anlage künftig eigenständig betreuen zu können.
Die Bürgermeisterin von Mostyska, Miroslava Pelc, bedankte sich für die erneute Unterstützung, die den Menschen Zuversicht gebe, ihre Stadt wieder aufzubauen. Auch Volker Ortloff, Vorsitzender von „Haßfurt-hilft“, freut sich über die Erweiterung des Aktionsradius des Vereins in die Ukraine.
Spendenkonten:
|Empfänger
|IBAN
|Verwendungszweck
|Landkreis Haßberge (Sparkasse Schweinfurt-Haßberge)
|DE07 7935 0101 0021 9730 94
|„Ukraine – Solarprojekt“
|Haßfurt-hilft e. V.
|DE16 7935 0101 0190 4109 10
|„Ukraine – Solarprojekt“
Eine Onlinespende ist auch über den QR-Code auf der Internetseite www.hassfurt-hilft.de möglich.
