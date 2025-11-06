Spendengelder der Abenteuer & Allrad Herzenssache gehen an die Schweinfurter Kindertafel e.V.
BAD KISSINGEN – Die erfolgreiche Durchführung der Offroad-Messe „ABENTEUER & ALLRAD“ in Bad Kissingen bringt dieses Jahr eine willkommene Spende für die Schweinfurter Kindertafel e.V. Die Organisation, die sich der Versorgung bedürftiger Kinder widmet, erhält 7.500 Euro aus der Charity-Aktion „ABENTEUER & ALLRAD HERZENSSACHE“. Mehr als 400 Aussteller und tausende internationale Besucher waren zu der diesjährigen Veranstaltung gekommen.
Die pro-log GmbH, Veranstalter der „ABENTEUER & ALLRAD“, sieht die Unterstützung der Schweinfurter Kindertafel als Teil ihrer Philosophie. „Die Schweinfurter Kindertafel ist ein wertvolles Projekt, das wir mit unserer Herzenssache gerne unterstützen. Denn wenn wir Erfolg haben, sollen auch andere etwas davon haben“, erklärt Marion Ripberger, Geschäftsführerin der pro-log GmbH. Bei der Übergabe der Spende zeigte sich Stefan Labus, Vorsitzender der Kindertafel, sichtlich erfreut. Er betonte: „Wir freuen uns sehr, einen so hohen Betrag zu erhalten. Für uns war es ohnehin ein Ritterschlag, dass wir bei der diesjährigen ABENTEUER & ALLRAD vor Ort dabei sein durften.“
Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 konnte die Wohltätigkeitsinitiative „ABENTEUER & ALLRAD HERZENSSACHE“ bereits zahlreiche gemeinnützige Projekte und Organisationen fördern. Zu den Begünstigten zählten in der Vergangenheit unter anderem die Bad Kissinger Tafel, verschiedene regionale Jugendförderungen sowie das Bayerische Rote Kreuz Bad Kissingen und der Förderverein krebskranker Kinder in Hambach. Auch überregionale Hilfe wurde geleistet, etwa für ein Kinderkrankenhaus im Senegal oder das Reparaturnetzwerk für die Flutopfer im Ahrtal.
Die diesjährigen Spendengelder kommen nun der Schweinfurter Kindertafel zugute, die seit 2009 von engagierten Ehrenamtlichen getragen wird. Ihr zentrales Anliegen ist die Versorgung von bedürftigen und von Armut betroffenen Kindern aus sozial benachteiligten Familien. In den vergangenen Jahren konnte der Verein mehr als eine Million Kinder unterstützen. Täglich werden über 400 Essenspakete an Schulen in Schweinfurt ausgeliefert. Zudem wurden ergänzende Initiativen ins Leben gerufen, darunter der Gabenzaun im Innenhof des Vereins, eine Suppenküche, die kostenlose Mahlzeiten anbietet, und das Weihnachtshaus, welches Familien ohne die finanziellen Mittel für Weihnachtsgeschenke unterstützt. Auch Hilfstransporte, wie in die Ukraine, wurden bereits durchgeführt.
Für weitere Informationen zur Spendenübergabe der „ABENTEUER & ALLRAD HERZENSSACHE“ steht Thomas Schmitt unter ts@pro-log.cc oder 0171 / 4525418 zur Verfügung.
