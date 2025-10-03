Auto IU
Spendenkasse aus Verkaufsraum in Volkach entwendet
VOLKACH – Am Dienstagnachmittag wurde aus einem Fachgeschäft in Volkach eine Spendenkasse mit rund 250,- Euro Bargeld durch ein dreistes Diebes-Duo entwendet. Während einer der Täter eine Angestellte ablenkte, nutzte der zweite die Situation aus, um die Kasse aus dem Verkaufsraum zu stehlen.
Die beiden Diebe wurden im Nahbereich des Geschäfts von einer dritten Person in einem schwarzen PKW abgeholt. Die Polizei hat umgehend die Fahndung nach den drei flüchtigen Tätern eingeleitet.
Der Diebstahl ereignete sich am Dienstagnachmittag. Das diebische Trio entkam unerkannt.
Hinweise zu dem Vorfall oder zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.
