Spendenübergabe auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt: Gemeinsam für die Ukraine

SCHWEINFURT – Im stimmungsvollen Ambiente des Schweinfurter Weihnachtsmarkts überreichten Markus Hümpfer, MdB, und Marietta Eder, Vorsitzende der SPD Schweinfurt-Stadt, eine Spende von 250 Euro an den Verein „BARWA – Unterstützung für die Ukraine und ukrainische Menschen in Deutschland e.V.“. Die Summe wurde bei der Veranstaltung „Ukraine heute wie damals… Flucht und Heimat“ Ende Oktober gesammelt.

Die Spende dient der Unterstützung der humanitären Arbeit des Vereins, der sich sowohl für Geflüchtete in Deutschland als auch für die Menschen in der Ukraine engagiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Hilfe für Binnenvertriebene in der Stadt Charkiw, insbesondere für Familien mit Kindern.

Auch auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt ist der Verein präsent: An ihrem Stand bieten Mitglieder von „BARWA“ selbst gehäkelte und handgefertigte Produkte an, deren Erlös vollständig in Projekte wie medizinische Versorgung, Lebensmittelpakete und die Unterstützung Geflüchteter fließt.

„Diese Spende ist ein Zeichen der Solidarität und ein kleiner Beitrag, um den Menschen in einer so schwierigen Zeit Hoffnung zu geben,“ erklärte Markus Hümpfer bei der Spendenübergabe.

Viktoriia Syrgi, die Vorsitzende von „BARWA“, bedankte sich herzlich bei den Spendern und Unterstützern der Veranstaltung: „Jede Unterstützung ist ein wertvoller Beitrag für unsere Arbeit. Wir sind dankbar für die Solidarität und die große Hilfsbereitschaft hier in Schweinfurt.“