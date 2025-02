Spendenübergabe der Gemeinde Oerlenbach an den Hospizverein Bad Kissingen

OERLENBACH – Start ins kulturelle Jahr mit großem Konzert in der St. Burkardus-Kirche

Die Gemeinde Oerlenbach eröffnete das kulturelle Jahr mit einem beeindruckenden Konzert des Bundespolizeiorchesters München. Das Orchester, bestehend aus 45 Musikern, bot vor rund 600 Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm in der St. Burkardus-Kirche.

Spendenaktion für den Hospizverein Bad Kissingen

Der Eintritt zum Konzert war kostenlos, doch wurde um Spenden zugunsten des Hospizvereins Bad Kissingen e.V. gebeten. Die großzügigen Zuhörer trugen mit einer Spende von insgesamt 3929,70 € bei. Hinzu kamen noch 229,70 € aus dem Erlös der Bewirtung durch die Freiwillige Feuerwehr Oerlenbach.

Symbolische Scheckübergabe

Im Anschluss an das Konzert überreichte Bürgermeister Nico Rogge einen symbolischen Scheck in Höhe von 4159,40 € an Herrn Dr. Höhn vom Hospizverein Bad Kissingen.

Es war ein gelungener Auftakt für das kulturelle Jahr in Oerlenbach, der nicht nur musikalisch begeisterte, sondern auch eine wichtige soziale Initiative unterstützte.