Spendenübergabe Jugendhaus „FränZ“
SCHWEINFURT – Der S.O.S. e.V. hat dem Jugendhaus „FränZ“ eine Spende in Höhe von 500 Euro übergeben, um die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Region zu unterstützen. Die Summe stammt aus einer Sammlung des „Sound of Summer Festivals“ in Wasserlosen, dessen Veranstalter jährlich soziale Projekte fördern. Mit den Mitteln sollen neue Projektmaterialien angeschafft und Wünsche der Jugendlichen direkt umgesetzt werden.
Einrichtungsleiterin Rosalie Willner bedankte sich herzlich für die Zuwendung, die als wertvolle Motivation für das Team vor Ort dient. Das „FränZ“ bietet bereits seit 1988 einen sicheren Raum für Begegnung und Kreativität und ist fest in der Schweinfurter Jugendarbeit verankert. Die Spende ermöglicht es nun, bestehende Angebote und Veranstaltungen gezielt aufzuwerten und den Spielraum für pädagogische Innovationen zu erweitern.
Auch Sozialreferent Jürgen Montag und Jugendamtsleiter Thorsten Schubert unterstrichen bei der Übergabe die Bedeutung eines solchen Engagements für die Stadtgesellschaft. Die Kooperation zwischen dem Kulturverein, der Stadtverwaltung und den Festivalbesuchern verdeutliche, wie effektiv lokales Handeln die Zukunft junger Menschen stärken kann. Für den S.O.S. e.V. stellt die Förderung der Jugendarbeit eine bewusste Investition in das soziale Gefüge der Region dar.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!