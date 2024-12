Spendenübergabe „Würzburg pflanzt x10“: Fast 26.000 € für Bäume in Heidingsfeld

WÜRZBURG – Am 18. Dezember fand im Ratssaal des Würzburger Rathauses die Übergabe der Spendensumme der Aktion „Würzburg pflanzt mal x10“ statt. Antonia Wehrhahn, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Würzburg des BUND Naturschutz, überreichte die stolze Summe an Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Bürgermeister Martin Heilig, die als Paten der Aktion die Stadt repräsentierten.

„Dies ist der erfolgreiche Abschluss einer von vielen Menschen getragenen Spendenaktion. Besonders hervorheben möchte ich Andreas Jungbauer, der als Initiator die Zusammenarbeit zwischen ‚BUND Naturschutz‘ und ‚Menschen für Menschen‘ angestoßen hat“, lobte Oberbürgermeister Schuchardt.

Die Spendenaktion, die mehr als 200 Einzelspenden verzeichnete, verdeutlicht laut Wehrhahn das große Interesse der Würzburger Bevölkerung an Umwelt- und Klimaschutz. Bürgermeister Heilig ergänzte: „Die ehrenamtliche Basis der BUND-Kreisgruppe hat Erstaunliches geleistet. Die komplexe Aktion mit zwei unterschiedlichen Spendenzielen – in Würzburg und Äthiopien – war ein voller Erfolg.“

Mit den Spenden werden Baumsetzlinge gekauft, gepflanzt und gepflegt. Ein etwa ein Hektar großes Ackerstück nahe der A3 bei Heidingsfeld soll Anfang 2025 aufgeforstet werden. Dabei kommen klimaresiliente Baumarten zum Einsatz, darunter Traubeneiche, Speierling und Elsbeere, ergänzt durch mediterrane Arten wie Flaumeiche und Hopfenbuche. Ziel ist es, bestehende Waldstücke zu vernetzen, die Biodiversität zu stärken und den Wasserrückhalt in der Region zu verbessern.

Die Initiative „Würzburg pflanzt mal x10“ hat zudem einen globalen Aspekt: Neben Aufforstungsprojekten in Würzburg werden auch Baumpflanzungen in Äthiopien durch die Stiftung „Menschen für Menschen“ finanziert. „Klimaschutz verbindet Menschen vor Ort und weltweit. Diese Spendenaktion zeigt eindrucksvoll, wie dieses Ziel in die Tat umgesetzt werden kann“, resümierte Armin Amrehn, Kreisvorsitzender des BUND Naturschutz.