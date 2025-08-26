Auto IU
Sperrung der Talavera für Mainfranken Messe Würzburg
WÜRZBURG – Die Mainfranken Messe findet vom 27. September bis 5. Oktober 2025 auf der Talavera in Würzburg statt. Der Aufbau für die Messe beginnt bereits am Donnerstag, dem 28. August 2025. Der Fachbereich Allgemeine Bürgerdienste weist darauf hin, dass die Talavera ab diesem Datum nicht mehr als Parkplatz zur Verfügung steht.
Die entsprechenden Halteverbots- und Hinweisschilder auf der Talavera sind zu beachten. Die Parkplatzeinfahrten zur Talavera werden ab dem 28. August 2025 gesperrt.
Als Ausweichmöglichkeiten für das Parken stehen der Viehmarktparkplatz unterhalb der Friedensbrücke, das Parkhaus Congress Centrum und das Parkhaus Alter Hafen zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!