Auto IU

Spezialeinsatzkommando nimmt 35-Jährigen in Hassfurt nach Angriff auf Mutter fest

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Spezialeinsatzkommando nimmt 35-Jährigen in Hassfurt nach Angriff auf Mutter fest
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Nacht auf Samstag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Haßfurt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 35-jähriger Mann seine Mutter angegriffen und versucht haben soll, sie zu würgen. Die Frau konnte leicht verletzt aus der Wohnung flüchten, woraufhin sich der mit einem Messer bewaffnete Tatverdächtige allein in die Räumlichkeiten zurückzog.

Umgehend alarmierte Streifenbesatzungen räumten das Wohnhaus vorsorglich und brachten rund fünfzehn Bewohner in einem nahegelegenen Krankenhaus unter. Da sich der 35-jährige Deutsche nicht zur Aufgabe bewegen ließ, wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen, welches den Mann in den frühen Morgenstunden unverletzt festnahm. Eine Gefahr für Außenstehende bestand während des Einsatzes aufgrund der Absperrmaßnahmen nicht.

VERMISST - Bitte helft mit!
Deine

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Der Festgenommene wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ. Der Mann befindet sich nun in einer forensischen Einrichtung; die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei

Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei

9. März 2026

OB-Wahl 2026 in Schweinfurt: Es wird eine Stichwahl zwischen Hofmann und Schulte geben

9. März 2026
Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus

Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus

9. März 2026
Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)