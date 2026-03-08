Auto IU

Spezialeinsatzkommando nimmt 35-Jährigen in Hassfurt nach Angriff auf Mutter fest

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026
Spezialeinsatzkommando nimmt 35-Jährigen in Hassfurt nach Angriff auf Mutter fest
Symbolbild: 2fly4
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Nacht auf Samstag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Haßfurt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 35-jähriger Mann seine Mutter angegriffen und versucht haben soll, sie zu würgen. Die Frau konnte leicht verletzt aus der Wohnung flüchten, woraufhin sich der mit einem Messer bewaffnete Tatverdächtige allein in die Räumlichkeiten zurückzog.

Umgehend alarmierte Streifenbesatzungen räumten das Wohnhaus vorsorglich und brachten rund fünfzehn Bewohner in einem nahegelegenen Krankenhaus unter. Da sich der 35-jährige Deutsche nicht zur Aufgabe bewegen ließ, wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen, welches den Mann in den frühen Morgenstunden unverletzt festnahm. Eine Gefahr für Außenstehende bestand während des Einsatzes aufgrund der Absperrmaßnahmen nicht.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Der Festgenommene wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ. Der Mann befindet sich nun in einer forensischen Einrichtung; die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

