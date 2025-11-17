Spiegelabriss – Heller Kastenwagen gesucht

SCHWARZACH, LKR. KITZINGEN – Auf der Staatsstraße 2421, zwischen Düllstadt und Atzhausen, kam es am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, zu einer seitlichen Berührung zwischen einem grauen Skoda Fabia und einem entgegenkommenden hellen Kastenwagen mit Kitzinger Zulassung.

Am Skoda wurde der linke Außenspiegel abgerissen und die Fahrertüre verkratzt. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Kastenwagen flüchtete von der Unfallstelle.