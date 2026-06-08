Spiegelklatscher in Michelau und Vandalismus in Gerolzhofen
GEROLZHOFEN / MICHELAU IM STEIGERWALD – Das Wochenende hielt für die Beamten der Polizeiinspektion Gerolzhofen einiges an Arbeit bereit. Neben einer rücksichtslosen Unfallflucht auf einer Kreisstraße kam es im Stadtgebiet von Gerolzhofen zu zwei Fällen von mutwilliger Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten in allen Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung.
Michelau i. Steigerwald: Kurve geschnitten – Spiegelklatscher im Begegnungsverkehr
Am Freitagabend (5. Juni 2026) kam es auf der Kreisstraße SW 52 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Beteiligten unerlaubt aus dem Staub machte.
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Der Hergang: Gegen 20:30 Uhr war der Fahrer eines Opel auf der Kreisstraße auf Höhe des Ortsteils Hundelshausen unterwegs. Ihm entgegen kam ein blauer Skoda aus Richtung Bischwind. Der Skoda-Fahrer schnitt in einer Kurve die Fahrbahn so massiv, dass die beiden Fahrzeuge mit den Außenspiegeln aneinanderkrachten.
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Die Flucht: Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, drückte der Unfallverursacher aufs Gas und flüchtete in Fahrtrichtung Traustadt.
Die Polizei fahndet nun nach einem blauen Skoda, der auf der Beifahrerseite einen beschädigten rechten Außenspiegel aufweisen muss.
Gerolzhofen: Steinewerfer mit glitzernder Kopfbedeckung gesucht
Ein skurriler Fall von Vandalismus ereignete sich in der Nacht zum Samstag in der Grabenstraße in Gerolzhofen.
Gegen 03:10 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mutwillig Steine gegen das Fenster eines dortigen Gebäudes. Die Scheibe wurde dabei beschädigt. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Randalierer zu Fuß. Ein Augenzeuge konnte den Mann jedoch vage beschreiben: Der Täter trug zur Tatzeit ein auffälliges weißes T-Shirt sowie eine glitzernde Kopfbedeckung.
Gerolzhofen: Briefkasten von Hausmauer gerissen
Ebenfalls in der Grabenstraße schlug ein Unbekannter im Verlauf des Wochenendes ein zweites Mal zu. Im Zeitraum zwischen Freitagnacht, 23:59 Uhr, und Samstagvormittag, 10:00 Uhr, demolierte ein Täter ein Anwesen, indem er einen Briefkasten mit purer Gewalt vollständig von einer Außenmauer riss. Ob ein Zusammenhang mit dem Steinwurf in derselben Straße besteht, wird derzeit geprüft.
Zeugenaufruf der Polizei:
Wer hat den Unfall auf der SW 52 beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen blauen Skoda machen? Wer hat in der Grabenstraße verdächtige Personen – insbesondere den auffällig gekleideten Steinewerfer – gesehen?
Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.
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