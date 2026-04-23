Spiel, Spaß und Kreativität: Gelungene Osterferienprogramme in Haßfurt
HASSFURT – Rund 40 Kinder aus der Stadt und dem Landkreis Haßberge blicken auf zwei ereignisreiche Osterferienwochen zurück. Das abwechslungsreiche Programm, organisiert vom Mehrgenerationenhaus (MGH) und der BRK-Mittags- und Ganztagesbetreuung, bot eine bunte Mischung aus Bewegung, Bildung und kreativem Gestalten.
In der ersten Ferienwoche standen handwerkliche und spielerische Aktivitäten im Fokus. Die Kinder fertigten Marienkäfer aus Gips, gestalteten Osternester und bastelten Kressebecher. Spannende Experimente sowie ein Ausflug zum Waldspielplatz nach Königsberg sorgten für zusätzliche Dynamik. Die zweite Woche widmete sich ganz dem Thema Bienen. Ein besonderes Highlight war hierbei der Besuch eines Imkers, der den Teilnehmenden faszinierende Einblicke in das Leben der Insekten und die Honigproduktion ermöglichte.
Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Ferienprogramme folgen dem Grundsatz „Lernen, Bildung und Förderung“ und bieten einen ausgewogenen Mix aus organisierten Angeboten und freien Spielphasen. Durch dieses verlässliche Betreuungsangebot leistet das Mehrgenerationenhaus im Rahmen des Programms „Betreuungsnetzwerk für alle Generationen“ einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung berufstätiger Eltern in der Region.
Rechtzeitige Anmeldung für kommende Ferien
Auch für die künftigen bayerischen Schulferien planen die BRK-Betreuung und das MGH wieder attraktive Programme. Da die Plätze erfahrungsgemäß schnell vergeben sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.
Informationen und Kontakt:
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Telefon: 09521 9578516 (BRK Mittags- und Ganztagsbetreuung)
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E-Mail: mb-duererweg.kv-has@brk.de
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Online: www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de oder www.kvhassberge.brk.de
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