Spiel, Spaß und Spannung: Sommerferien 2025 in Volkach

VOLKACH – Ferienprogramm 2025: Abwechslungsreicher Sommer-Spaß für Schulkinder

Auch im Sommer 2025 bietet die Stadt VOLKACH wieder ein umfangreiches Ferienprogramm für alle Schulkinder ab sechs Jahren an. Ob sportlich, kreativ oder informativ – das Angebot richtet sich an Kinder aus VOLKACH, SOMMERACH und NORDHEIM, die vor den Ferien mindestens die erste Klasse besucht haben. Vereine und Privatpersonen haben erneut ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt – Langeweile ist also ausgeschlossen.

Von Fußball bis Kinder-Yoga – Highlights im Überblick:

Die Palette der Veranstaltungen reicht vom Ferien-Fußball-Camp, Töpferkursen oder Windspiel-Basteln über Kinderstadtführungen, einem Besuch bei der Bundeswehr, bis hin zu Koch– und Yogakursen. Auch Mitmachangebote mit der Feuerwehr, dem Jugendrotkreuz oder der Stadtbibliothek stehen auf dem Plan.

Die Anmeldung ist ausschließlich online möglich unter

👉 www.stadt-volkach.de

Zeitraum: 30. Juni bis 13. Juli 2025

Nur das Ferien-Fußball-Camp für die Jahrgänge 2015/2016 wird direkt beim Veranstalter – dem VfL Volkach in Kooperation mit dem Franken-Landschulheim Schloss Gaibach – gebucht.

Wichtig:

Die Plätze werden nach dem 13. Juli ausgelost (Stichtag 14. Juli 2025)

(Stichtag 14. Juli 2025) Wünsche wie „gemeinsam mit Geschwistern oder Freunden“ werden berücksichtigt

Nicht ausgelastete Angebote können auch nach der Verlosung noch gebucht werden

Die Zahlung erfolgt per Überweisung nach Erhalt der Platzvergabe und Anmeldebestätigung.

Eltern-Hinweis: Bitte 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn nochmals den Status im Online-Programm prüfen – kurzfristige Änderungen werden dort eingepflegt. Zusätzlich gibt es eine E-Mail-Benachrichtigung.

Ansprechpartnerinnen bei der Stadt VOLKACH:

Hanna Luthardt und Julia Hertlein, Tel. 09381 / 401-12

Auszug aus dem Ferienprogramm 2025:

Kinder-Yoga

Töpfern für den Garten

Schnitzeljagd in der Grettschter Ranch

Basteln von Windspielen & Armbändern

Bundeswehr erleben

Reiten in OBERVOLKACH

Brettspiele & Kartenspiele

Kinderstadtführung mit Notarius Niklas Brobst

„Jesus und der Wein“

Sport & Spiel mit dem VfL, der HSG, der Feuerwehr, der Steigerwaldpfoten e.V.

Kreativangebote in der Stadtbibliothek

Besuch im Archiv der Mainschleife